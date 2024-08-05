أعلن الأردن تقييد تصدير محصول الطماطم (البندورة) تدريجيا وزيادة الكميات الواردة إلى الأسواق وصولًا إلى وقف التصدير بالكامل، في حال استمرار انخفاض كميات البندورة الواردة إلى الأسواق وارتفاع أسعارها، وفق قرار وزير الزراعة خالد الحنيفات.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن القرار يأتي في إطار توفير البندورة (الطماطم) بكميات مناسبة للاستهلاك المحلي، وبناء على متابعة وزارة الزراعة لانخفاض الكميات الواردة إلى الأسواق وارتفاع سعر البندورة في الأسواق.

يُشار إلى أن انخفاض كميات البندورة المستوردة للأسواق المركزية أدى إلى ارتفاع أسعارها، بسبب الانتقال بين فترات الإنتاج وارتفاع درجات الحرارة.

وتتوقع الوزارة الوصول إلى كميات منتظمة تفي وتزيد على حاجة السوق المحلية بحلول منتصف أغسطس/آب الجاري، كما تتوقع انخفاض أسعارها قبل ذلك.

وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إلى أن إنتاج الأردن من الطماطم بلغ 715 ألفا و722 طنا في 2022، وهي آخر البيانات المتاحة.

الصادرات الزراعية الأردنية

يشار إلى أن قيمة الصادرات الأردنية الزراعية ارتفعت بنسبة 25.3% منذ بداية العام الحالي حتى مايو/أيار الماضي، مقارنة مع المرحلة المقابلة من السنة الماضية، إلى نصف مليار دينار، وفق تصريحات وزير الزراعة الأردني التي نقلتها "بترا" آخر الشهر الماضي.

وبحسب هذه التصريحات، ارتفعت قيمة الصادرات من الخضراوات وحدها 19% منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو/أيار الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023.

وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع كمية الصادرات التراكمية من الخضار إلى 130 ألف طن بنسبة زيادة 27% مقارنة مع الصادرات التراكمية للخضار لنهاية شهر مايو/أيار من العام الماضي 2023.