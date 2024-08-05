قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك -أمس الأحد- إنه يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة، وإن من الحماقة عدم إقدام المجلس على هذه الخطوة حتى الآن.

جاءت تصريحات ماسك على منشور بمنصة إكس بعد سلسلة من البيانات الضعيفة لسوق العمل الأسبوع الماضي، أثارت مخاوف من أن المجلس ربما يكون قد ترك أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة للغاية وهو ما أدى إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد.

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وأبقى صناع السياسات الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة الأميركية من دون تغيير في نطاق بين 5.25% و5.50 %، لكنهم فتحوا الباب أمام خفض أسعار الفائدة في اجتماعهم الذي ينعقد في 17 و18 سبتمبر/أيلول المقبل.

ويراهن متداولون على أن خفض أسعار الفائدة سيحدث في هذا الاجتماع.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الأربعاء إن المجلس قد يخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل إذا ما استمر الاقتصاد الأميركي في مساره المتوقع، مما يقرب البنك من نهاية معركته ضد التضخم المستمرة منذ أكثر من عامين.

وقالت وزارة العمل الأسبوع الماضي إن الوظائف غير الزراعية زادت 114 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وهو رقم أقل بكثير من متوسط التوقعات البالغ 175 ألف وظيفة بحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء الاقتصاد.

كما أنه أقل بكثير من رقم 200 ألف وظيفة يعتقد خبراء الاقتصاد أنها ضرورية لمواكبة النمو السكاني.

وقفز معدل البطالة إلى 4.3%، وهو ما يقرب من أعلى مستوى في 3 سنوات.