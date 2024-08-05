قال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي اليوم الاثنين، إن كل شيء مطروح دائما على الطاولة بما في ذلك زيادات الفائدة أو خفضها بعد الانهيارات التي شهدتها الأسواق حول العالم.

وأوضح جولسبي أن بيانات التوظيف الصادرة يوم الجمعة كانت أضعف من المتوقع لكنها لا تبدو حتى الآن وكأنها تشير إلى ركود الاقتصاد.

وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس الماضي إن الوظائف غير الزراعية زادت 114 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو رقم أقل بكثير من متوسط التوقعات البالغ 175 ألف وظيفة حسب استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء الاقتصاد.

كما أنه أقل بكثير عن رقم 200 ألف وظيفة يعتقد خبراء الاقتصاد أنها ضرورية لمواكبة النمو السكاني.

وقفز معدل البطالة إلى 4.3%، وهو ما يقرب من أعلى مستوى خلال 3 سنوات.

أسعار مقيدة

تعهد رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو خلال مقابلة في برنامج "سكواك بوكس" على قناة "سي إن بي سي"، بأن البنك المركزي سوف يتفاعل مع علامات الضعف في الاقتصاد، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة قد تكون مقيدة للغاية الآن.

وعندما سُئل عما إذا كان الضعف في سوق العمل وقطاع التصنيع قد يدفع بنك الاحتياطي الفدرالي إلى الاستجابة، قال إنه لا معنى للاحتفاظ بموقف سياسي نقدي "تقييدي" إذا كان الاقتصاد يضعف.

وبرر جولسبي صبر البنك المركزي بأن مهمة بنك الاحتياطي الفدرالي ليست أن يتفاعل مع أرقام شهر واحد بشأن الوظائف، مشيرا إلى أن الفدرالي يمكن أن ينتظر المزيد من البيانات قبل اجتماع سبتمبر/أيلول المقبل.

وحذر عضو مجلس الفدرالي الأميركي من أن "ثمة بعض الضعف في سوق العمل، وعلينا أن ننتبه لذلك".

من ناحية أخرى، أشار جولسبي إلى أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي كانت أقوى قليلا من المتوقع.

تداولات المستهل

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 1101 نقطة أو 2.77% إلى 38 ألفا و636 نقطة، في مستهل تعاملات اليوم، كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 190 نقطة أو 3.57% عند 5155 نقطة، في حين هوى مؤشر ناسداك المجمع 884.85 نقطة أو 5% إلى 15 ألفا و932 نقطة.

وأبقى البنك المركزي الأميركي الفائدة القياسي في نطاق بين 5.25% و5.5% منذ يوليو/تموز 2023، وهو أعلى مستوى في حوالي 23 عاما.