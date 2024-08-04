قائمة بشركات ألغت الرحلات لإسرائيل خوفا من الحرب

ألغت أو علّقت العديد من شركات الطيران الدولية رحلاتها من وإلى إسرائيل، جرّاء تصاعد التوترات الإقليمية بعد هجمات في لبنان وإيران الأسبوع الماضي اغتالت خلالها رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر، لكن شركات أخرى تعمل بشكل طبيعي.

وكانت شركة الطيران الأميركية "يونايتد إيرلاينز" أول من أعلن عن إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى إشعار آخر، وتبعتها العديد من شركات الطيران الأخرى، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية.

وحسب هذه الصحيفة الاقتصادية، فإن مطار بن غوريون في تل أبيب يعمل في الوقت الحالي بشكل طبيعي، ويظل المجال الجوي الإسرائيلي مفتوحًا.

وقالت سلطة الطيران المدني في إسرائيل في بيان "الوضع الأمني ​​يسمح بالرحلات الجوية من وإلى إسرائيل. بعض شركات الطيران الأجنبية علقت أو قلصت رحلاتها إلى إسرائيل، لأسباب خاصة بها".

وأضافت "يجب على المسافرين أن يأخذوا في الاعتبار أن عودتهم إلى إسرائيل قد تتأخر، ويجب أن يبقوا على اتصال بشركات الطيران وأن يتابعوا رحلاتهم".

قائمة بالشركات التي ألغت رحلاتها

أركيا وإسراير الإسرائيلية (Arkia and Israir) : ألغت رحلاتها الجوية التي يتم تشغيلها عبر طائرات مستأجرة، لكن رحلاتها الأخرى مستمرة.

: ألغت رحلاتها الجوية التي يتم تشغيلها عبر طائرات مستأجرة، لكن رحلاتها الأخرى مستمرة. يونايتد إيرلاينز الأميركية : ألغت رحلاتها حتى إشعار آخر.

: ألغت رحلاتها حتى إشعار آخر. مجموعة لوفتهانزا الألمانية : ألغت جميع رحلاتها لتل أبيب حتى 8 أغسطس/آب المقبل. وتضم المجموعة: لوفتهانزا، الخطوط الجوية السويسرية، الخطوط الجوية النمساوية، خطوط بروكسل الجوية، يورو وينغز.

: ألغت جميع رحلاتها لتل أبيب حتى 8 أغسطس/آب المقبل. وتضم المجموعة: لوفتهانزا، الخطوط الجوية السويسرية، الخطوط الجوية النمساوية، خطوط بروكسل الجوية، يورو وينغز. "آي تي إيه" الإيطالية (ITA) : ألغت رسميًا جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 6 أغسطس/آب المقبل.

: ألغت رسميًا جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 6 أغسطس/آب المقبل. إير إنديا الهندية (Air India) : ألغت الرحلات الجوية حتى 8 أغسطس/آب المقبل.

: ألغت الرحلات الجوية حتى 8 أغسطس/آب المقبل. أيجيان اليونانية (Aegean) : ألغت الرحلات الجوية حتى 5 أغسطس/آب المقبل.

: ألغت الرحلات الجوية حتى 5 أغسطس/آب المقبل. الخطوط الجوية البولندية "إل أو تي" (LOT) : ألغت الرحلات حتى 5 أغسطس/آب المقبل.

: ألغت الرحلات حتى 5 أغسطس/آب المقبل. ويز إير المجرية (Wizz Air) : ألغت الرحلات حتى 4 أغسطس/آب المقبل.

: ألغت الرحلات حتى 4 أغسطس/آب المقبل. إيبيريا إكسبريس الإسبانية (Iberia Express) : ألغت الرحلات الجوية حتى 4 أغسطس/آب المقبل.

: ألغت الرحلات الجوية حتى 4 أغسطس/آب المقبل. فويلنغ الإسبانية (Vueling) : ألغت شركة الطيران منخفض التكلفة رحلاتها الجوية حتى 4 أغسطس/آب المقبل.

: ألغت شركة الطيران منخفض التكلفة رحلاتها الجوية حتى 4 أغسطس/آب المقبل. إير أوروبا (Air Europa) : ألغت الرحلات حتى 4 أغسطس/آب المقبل.

: ألغت الرحلات حتى 4 أغسطس/آب المقبل. الخطوط الملكية الهولندية: ألغت الذراع الهولندية لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية "كيه إل إم" (الخطوط الملكية الهولندية) جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول.

بالمقابل، تواصل شركات الطيران الإسرائيلية العمل بشكل طبيعي، باستثناء الرحلات التي يتم تشغيلها على طائرات مستأجرة -وفق غلوبس- وحسب الصحيفة تواصل شركات طيران دولية أخرى تشغيل رحلاتها إلى إسرائيل.