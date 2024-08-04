تراجع المؤشر الرئيس في بورصة إسرائيل (بورصة تل أبيب) بداية التعاملات الأسبوعية -اليوم الأحد- إلى أدنى مستوى في 3 أشهر، وذلك على وقع مخاوف من نشوب حرب ضد حزب الله وإيران، بمشاركة جبهتي اليمن والعراق.

وتراجع مؤشر تل أيبب (تيس 35 – TASE 35) بنسبة 2.55% إلى 1933 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أول مايو/أيار الماضي، وفق بيانات بورصة تل أبيب.

وفاقم الأداء السيئ لمؤشرات وول ستريت في تعاملات الجمعة، من البداية السلبية لبورصة تل أبيب اليوم، والتي تشهد ضغوطا منذ منتصف يوليو/ تموز الماضي على وقع التصعيد مع حزب الله وإيران.

وأطلق حزب الله في لبنان رشقة صاروخية كبيرة باتجاه إسرائيل، في الساعات الأولى من فجر اليوم.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الخاصة أنه تم إطلاق قرابة 50 صاروخًا من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى، بينما سقط أحد الصواريخ بمستوطنة بيت هيليل، دون توضيح نتائج ذلك على الفور.

ويترقب العالم ردًا عسكريًا من إيران وحزب الله على إسرائيل بعد اتهام الأخيرة باغتيال إسماعيل هنية (رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس) في طهران فجر الأربعاء، وتبنيها اغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في بيروت مساء الثلاثاء.