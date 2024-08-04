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التوتر في الشرق الأوسط يدفع بورصات المنطقة للتراجع

Saudi Stock Exchange (Tadawul) sign is seen at their headquarters in Riyadh on November 3, 2019. Saudi Aramco announced Sunday its long-awaited stock market debut in what could be the world's biggest IPO, underpinning Crown Prince Mohammed bin Salman's ambitions to overhaul the kingdom's oil-reliant economy. (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP)
المؤشر السعودي نزل 2.4% في تداولات اليوم الأحد (الفرنسية)
4/8/2024

تراجعت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الأحد، في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وجاء اغتيال هنية عقب مقتل القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في غارة إسرائيلية على بيروت.

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ونزل المؤشر السعودي 2.4% متأثرا بهبوط سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألمنيوم 10% وتراجع سهم مصرف الراجحي 2.7%.

وكان من بين الخاسرين الآخرين سهم عملاق النفط أرامكو السعودية الذي انخفض 1.3%.

وتراجع المؤشر القطري 0.7%، مع انخفاض سهم صناعات قطر 0.7%، كما أغلق مؤشر بورصة مسقط 30، منخفضا 0.43%.

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشرها العام بنحو 2%، في حين نزل مؤشر السوق الرئيسي 1.14%.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر بفعل خسائر لجميع الأسهم المدرجة على المؤشر، ومنها سهم شركة "إي-فاينانس" للاستثمارات الرقمية والمالية الذي هوى 8%.

المصدر : وكالات