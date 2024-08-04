التوتر في الشرق الأوسط يدفع بورصات المنطقة للتراجع

تراجعت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الأحد، في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وجاء اغتيال هنية عقب مقتل القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في غارة إسرائيلية على بيروت.

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ونزل المؤشر السعودي 2.4% متأثرا بهبوط سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألمنيوم 10% وتراجع سهم مصرف الراجحي 2.7%.

وكان من بين الخاسرين الآخرين سهم عملاق النفط أرامكو السعودية الذي انخفض 1.3%.

وتراجع المؤشر القطري 0.7%، مع انخفاض سهم صناعات قطر 0.7%، كما أغلق مؤشر بورصة مسقط 30، منخفضا 0.43%.

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشرها العام بنحو 2%، في حين نزل مؤشر السوق الرئيسي 1.14%.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر بفعل خسائر لجميع الأسهم المدرجة على المؤشر، ومنها سهم شركة "إي-فاينانس" للاستثمارات الرقمية والمالية الذي هوى 8%.