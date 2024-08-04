أكبر 10 دول منتجة ومصدرة لليمون في العالم بينها دولة عربية

الليمون، ثمرة معروفة بنكهتها النابضة بالحياة ورائحتها المنعشة، وهي أكثر من مجرد عنصر أساسي في المطبخ. فهي ثمرة غنية بفيتامين سي والألياف والعديد من المركبات النباتية المفيدة، كما أنها تدعم وظيفة المناعة وتحسن صحة القلب وتساعد في الهضم.

توفر ليمونة واحدة متوسطة الحجم حوالي 31 مليغراما من فيتامين سي، وهو ما يمثل 51% من المدخول اليومي الموصى به وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

في هذا التقرير ترصد الجزيرة نت أكبر منتج ومصدر ومستورد لثمرة الليمون في العالم.

الإنتاج العالمي

بحسب تقرير "الحمضيات: الأسواق والتجارة العالمية" الصادر عن دائرة الخدمات الزراعية الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية فمن المتوقع أن يصل حجم إنتاج الليمون العالمي إلى 10 ملايين طن موسم 2023-2024، مدفوعا بزيادة الإنتاج في دول الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا وتركيا.

سيزيد إنتاج تركيا بمقدار 264 ألف طن إلى مستوى قياسي يبلغ 1.6 مليون طن بسبب الظروف الجوية المواتية والعائدات الأفضل، مع وصول الصادرات إلى مستويات تاريخية أو اقترابها منها.

إنتاج إسبانيا من الليمون سيصل إلى مستوى تاريخي مدفوعا بظروف النمو المواتية ومساحة الأراضي الشاسعة المزروعة بأشجار الليمون في البلاد، وهو ما سيؤدي إلى زيادة إجمالي الإنتاج في الاتحاد الأوروبي بنسبة 16% إلى حوالي 1.7 مليون طن متري.

على العكس من ذلك، من المتوقع أن يتسبب الطقس غير المواتي في كاليفورنيا في انخفاض إنتاج الولايات المتحدة بمقدار 254 ألف طن متري إلى ما يقدر بنحو 758 ألف طن متري.

وفي جنوب أفريقيا، من المتوقع أن ينمو الإنتاج بنسبة 10% ليصل إلى 720 ألف طن متري، وهو ما يؤدي إلى تحقيق رقم قياسي جديد في الصادرات للعام الثامن على التوالي.

أكبر 10 دول منتجة لليمون في العالم

تعد المكسيك هي أكبر دولة منتجة لليمون في العالم حيث أنتجت في موسم 2023-2024 نحو 30% من حجم الليمون المنتج في العالم، رغم المشاكل التي سببها مرض "اخضرار الحمضيات" الذي عانى منه القطاع، والذي أدى لخفض إنتاجها من الليمون بنحو 5%، وفق ما ذكر المصدر السابق.

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول منتجة لليمون في العالم موسم 2023-2024 مقدرة بالطن المتري، وفق ما ذكرت خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية:

المكسيك: 2.95 مليون طن متري (30% من حجم الليمون المنتج في العالم). الأرجنتين: 1.91 مليون طن متري (19%). الاتحاد الأوروبي: 1.69 مليون طن متري (17%). تركيا: 1.58 مليون طن متري (16%). الولايات المتحدة: 758 ألف طن متري (8%). جنوب أفريقيا: 720 ألف طن متري (7%). تشيلي: 175 ألف طن متري (2%). السعودية: 60 ألف طن (0.6%). إسرائيل: 60 ألف طن (0.6%). اليابان: 52 ألف طن (0.52%).

أكبر 10 دول مصدرة لليمون في العالم

بلغت قيمة الليمون المصدر في العالم عام 2023 نحو 3.73 مليارات دولار وفق ما ذكرت منصة "تريدج".

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مصدرة لليمون في العالم عام 2023 وفق ذات المصدر:

إسبانيا: 857.8 مليون دولار (23.1% من الليمون المصدر في العالم). المكسيك: 722.7 مليون دولار (19.4%). جنوب أفريقيا: 361.55 مليون دولار (9.7%). تركيا: 358.6 مليون دولار (9.62%). هولندا: 351.3 مليون دولار (9.43%). الولايات المتحدة: 187.1 مليون دولار (5.02%). البرازيل: 174.04 مليون دولار (4.67%). الأرجنتين: 123.13 مليون دولار (3.30%). كولومبيا: 95.1 مليون دولار (2.55%). إيطاليا: 83.85 مليون دولار (2.25%).

أكبر 10 دول مستوردة لليمون في العالم

تعد الولايات المتحدة الأميركية هي أكبر مستورد لليمون في العالم بسبب دخوله في عدد كبير من الصناعات الغذائية التي تنتجها البلاد.

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مستوردة لليمون في العالم عام 2023 مقيمة بالدولار الأميركي وفق ما ذكرت منصة "إنديكس بوكس":

الولايات المتحدة: 642.7 مليون دولار. هولندا: 416.9 مليون دولار. ألمانيا: 413.4 مليون دولار. فرنسا: 249.2 مليون دولار. المملكة المتحدة: 179.7 مليون دولار. بولندا: 173.2 مليون دولار. روسيا: 161.2 مليون دولار. كندا: 158.2 مليون دولار. إيطاليا: 125.2 مليون دولار. اليابان: 87.4 مليون دولار.

أكبر 10دول عربية مُصدرة لليمون

نظرا لعدم وجود معلومات دقيقة من مصادر موثوقة لحجم إنتاج الدول العربية من الليمون، نورد لكم فيما يلي قائمة بأكبر 10 دول عربية مصدرة لليمون عام 2022 مقيمة بالدولار الأميركي، وفق ما ذكرت منصة "أو إيه سي ورلد":

مصر: 78 مليون دولار. الإمارات: 54.4 مليون دولار. المغرب: 8.6 ملايين دولار الصومال: 5.23 ملايين دولار سوريا: 1.36 مليون دولار. السعودية: 1.31 مليون دولار. الكويت: 1.07 مليون دولار. سلطنة عمان: 1.05 مليون دولار لبنان: 585 ألف دولار فلسطين المحتلة: 474 ألف دولار

حقائق قد لا تعرفها عن الليمون