الجزائر تحصل على تفويض للانضمام إلى بنك "بريكس"

قالت رئيسة بنك التنمية لمجموعة بريكس ديلما روسيف اليوم السبت إن الجزائر حصلت على تفويض للانضمام إلى البنك.

وجاء في تصريح صحفي لروسيف حسب ما نقلته وكالة رويترز "لدينا ترخيص لأعضاء جدد في البنك، حيث تم تفويض الجزائر لتصبح عضوا".

وكانت مجموعة بريكس قد أسست البنك التنموي متعدد الأطراف في 2015، وتتألف مجموعة بريكس من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

ووافق البنك على ضم بنغلاديش ومصر والإمارات والأوروغواي في 2021 في إطار حملة للتوسع.

وفي أبريل/نيسان الماضي، التقى وزير المالية الجزائري لعزيز فايد مع روسيف، على هامش مشاركته في أعمال "اجتماعات ربيع 2024" لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت بالعاصمة الأميركية واشنطن.

وأكدت رئيسة البنك آنذاك أن مسار الإجراءات القانونية والمؤسسية لانضمام الجزائر إلى البنك أصبح في أطواره النهائية.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد كشف في يوليو/تموز 2023، عن إيداع طلب رسمي للانضمام إلى البنك، مؤكدا استعداد الجزائر لأن تصل مساهمتها الأولى في هذا البنك إلى 1.5 مليار دولار.