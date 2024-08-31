أكثر 10 سيارات كهربائية مبيعا في العالم عام 2024

تغزو السيارات الكهربائية شوارع العالم، وتصبح بشكل متزايد خيارا رئيسيا للمستهلكين في الكثير من الدول، حيث وصل عدد السيارات الكهربائية التي تسير على الطرقات عام 2023 إلى 40 مليون سيارة، وتم تسجيل ما يقرب من 14 مليون سيارة جديدة في العام الماضي فقط.

وشكلت السيارات الكهربائية حوالي 18% من جميع السيارات المبيعة في عام 2023، ارتفاعا من 14% في عام 2022 و2% فقط في عام 2018.

وتشير هذه الاتجاهات إلى أن النمو لا يزال قويا مع نضوج أسواق السيارات الكهربائية والإقبال الواسع الذي تلقاه في شتى الدول وفق ما ذكرت "وكالة الطاقة الدولية".

وبلغ حجم سوق المركبات الكهربائية العالمية 500 مليار و480 مليون دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن ينمو إلى 671 مليارا 470 مليون دولار في عام 2024 ثم إلى نحو تريليون و900 مليون دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 13.8% خلال الفترة المتوقعة، وفق ما ذكرت منصة "فورتشن بيزنس إنسايتس".

التكنولوجيا تدفع النمو

وأدت التكنولوجيا إلى زيادة نطاق المركبات الكهربائية مع تطور التقنيات الجديدة المستخدمة في الصناعة وتقدم البنية التحتية للشحن بشكل كبير، وفي حين أسهمت التطورات التكنولوجية في نجاح ونمو السوق، فإن الافتقار إلى الوعي العام المحيط بالمركبات الكهربائية، والقلق بشأن المدى والتوزيع الجغرافي للبنية التحتية للشحن يقف عائقا أمام ازدياد الطلب.

منافسة أميركية صينية شرسة

سنقدم لكم في هذا التقرير أكثر 10 سيارات كهربائية مبيعا في العالم في النصف الأول من عام 2024 وفق ما ذكرت منصتا "ستاتيستا" و"أوتو فيستا جروب".

وسنلاحظ أن اثنين من أكثر 5 طرازات مبيعا للسيارات الكهربائية كانت تحمل علامة "تسلا" (Tesla) التجارية، ولكن الشركة الأميركية تواجه منافسة شرسة من العلامات التجارية الآسيوية وبالذات الصينية، حيث تفوقت شركة "بي واي دي" الصينية على تسلا باعتبارها العلامة التجارية الأكثر مبيعا للسيارات الكهربائية بالعالم، وذلك بالاعتماد على مجموعة كبيرة من الطرازات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن. أما أوروبيا فلم يصل أي نوع من السيارات الكهربائية الأوروبية إلى المراكز العشرة الأولى كما سنرى.

المركز العاشر: بي واي دي هان

تم بيع 228 ألف سيارة كهربائية منها عام 2023، و74 ألف و896 سيارة منها في النصف الأول من عام 2024.

تتميز سيارة هان الكهربائية بأداء هائل إلى جانب الحرفية الأنيقة، حيث تجمع بين أحدث التقنيات في صناعة المركبات الكهربائية. وهي أول طراز يتم إنتاجه بكميات كبيرة في العالم يستخدم بطارية "بليد" (Blade) فائقة الأمان. وتضع سيارة هان الكهربائية معايير جديدة للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم من حيث السلامة والأداء والفخامة.

السعر: بين 32 ألفا و40 ألف دولار (حسب النوع حيث تأتي السيارة بـ3 طرازات كهربائية بالكامل وطراز هجين واحد كما ذكرت موقع شركة بي واي دي).

سعة البطارية: 80 كيلووات في الساعة.

المسافة: من 400 إلى 600 كيلومتر بالشحنة الواحدة حسب الصنف، ويعتمد المدى الفعلي على عدد من العوامل، بما في ذلك المناخ وظروف الطريق، وما إذا كان يتم استخدام مكيف الهواء أم لا، وأسلوب القيادة.

السرعة القصوى: 185 كيلومترا في الساعة.

المركز التاسع: بي واي دي دولفين

تم بيع 384 ألفا و590 سيارة منها عام 2023، وبيع 83 ألفا و371 سيارة منها في النصف الأول من عام 2024.

سيارة هاتشباك بـ4 أبواب، وبفضل تصميمها الداخلي الذكي، لا تزال توفر مساحة كبيرة لما يصل إلى 5 ركاب، وهي أيضا سيارة عائلية آمنة للغاية، كما أثبتت مؤخرا اختبارات التصادم التي أجراها معهد السلامة (Euro NCAP)، حيث حصلت على أعلى درجة وهي 5 نجوم.

السعر: 13 ألفا و865 دولارا.

سعة البطارية: 60 كيلووات في الساعة.

المسافة: 427 كيلومترا للشحنة الواحدة، ويعتمد المدى الفعلي على عدد من العوامل، بما في ذلك المناخ وظروف الطريق، وما إذا كان يتم استخدام مكيف الهواء أم لا، وأسلوب القيادة.

السرعة القصوى: 160 كيلومترا في الساعة.

المركز الثامن: بي واي دي ديستروير 05

تم بيع 85 ألفا و806 سيارات منها عام 2023، و88 ألفا و446 سيارة منها في النصف الأول من عام 2024. وهي سيارة كهربائية هجينة بـ4 أبواب و5 مقاعد.

متوسط السعر: 14 ألفا و543 دولارا.

المسافة: البطارية الكهربائية تسير لغاية 120 كيلومترا، والسيارة بكامل شحنها من الكهرباء والوقود تسير 1245 كيلومترا.

السرعة القصوى: 185 كيلومترا في الساعة.

المركز السابع: إيتو إم 7

تم بيع 89 ألفا و39 سيارة من هذا النوع في النصف الأول من عام 2024.

سيارة دفع رباعي كهربائية هجينة من هواوي ذات مساحة داخلية واسعة ومريحة تجعلها مناسبة تماما للعائلة مع مظهر جميل، وتصميم جذاب، وألوان عصرية، ومواصفات أمان عالية.

متوسط السعر: من 35 ألفا إلى 53 ألف دولار حسب الطراز والمواصفات.

سعة البطارية: 40 كيلووات في الساعة.

المسافة المقطوعة: 1300 كيلومتر (كهرباء+وقود): توفر حزمة بطارية الليثيوم الثلاثية 40 كيلووات في الساعة بمدى إبحار كهربائي خالص 210 كيلومترات إلى 240 كيلومترا، ويصل المدى الشامل إلى 1300 كيلومتر.

السرعة القصوى: 190 كيلومترا في الساعة.

المركز السادس: بي واي دي يوان بلس

تم بيع 418 ألفا و990 سيارة منها عام 2023، كما تم بيع 130 ألفا و380 سيارة منها في النصف الأول من عام 2024.

سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كهربائية بالكامل، وديناميكية وفعالة ومصممة مع مدى قيادة يبلغ 410 كيلومترات بشحنة واحدة، تضمن لك قطع مسافات طويلة دون عناء. وتتميز بتصميم أنيق وانسيابي وداخلية فسيحة ومتطورة تقنيا لتوفير راحة لا مثيل لها. تعمل هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ببطارية "الشفرة" (BYD Blade) المتقدمة، التي تتميز بإمكانيات الشحن السريع وميزات السلامة الشاملة.

السعر: 16 ألفا و650 دولارا.

سعة البطارية: 49.92 كيلووات في الساعة.

المسافة: 410 كيلومترات في الشحنة الواحدة.

السرعة القصوى: 160 كيلومترا في الساعة.

المركز الخامس: بي واي دي سيغل/دولفين ميني

تم بيع 254 ألفا و180 سيارة منها عام 2023، و146 ألفا و170 سيارة منها في النصف الأول من عام 2024.

أرخص سيارة كهربائية من "بي واي دي" ويتراوح نطاق سعرها في البداية بين 10 آلاف و850 دولارا وبين 13 ألفا و200 دولار. وخفضت سعرها في مارس/آذار 2024 إلى 9600 دولار كجزء من إستراتيجية الشركة للمنافسة، وستطلق قريبا طرازا جديدا منها بمواصفات أفضل وسعر أعلى قليلا.

السعر: من 9600 دولار إلى 13 ألفا و200 دولار.

سعة البطارية: بين 30.08 كيلووات بالساعة و38.88 كيلووات بالساعة.

المسافة: من 305 إلى 405 كيلومترات في الشحنة.

السرعة القصوى: 130 كيلومترا في الساعة.

المركز الرابع: تسلا موديل 3

تم بيع 529 ألفا و290 سيارة منها عام 2023، و175 ألفا و665 سيارة منها في النصف الأول من عام 2024.

سيارة تسلا موديل 3 هي سيارة سيدان كهربائية متوسطة الحجم، طرحتها الشركة في عام 2017. وكانت السيارة الكهربائية الأكثر مبيعا في العالم مدة 3 سنوات، من 2018 إلى 2020، وهي أول سيارة كهربائية تتجاوز مبيعاتها العالمية مليون سيارة.

السعر: 39 ألفا و990 دولارا.

سعة البطارية: 78.1 كيلووات بالساعة.

المسافة: حوالي 600 كيلومتر في الشحنة الواحدة.

السرعة القصوى: 262 كيلومترا في الساعة.

المركز الثالث: بي واي ديQin Plus

تم بيع 456 ألفا و310 سيارات منها عام 2023، و182 ألفا و628 سيارة منها في النصف الأول من عام 2024.

السعر: من 14 ألفا و600 دولار إلى 21 ألفا و400 دولار حسب موديل السيارة، حيث إن هناك 5 موديلات منها.

سعة البطارية: 48 كيلووات بالساعة.

المسافة: 510 كيلومترات في الشحنة الواحدة.

السرعة القصوى: 150 كيلومترا في الساعة.

المركز الثاني: بي واي دي سونغ بلس

تم بيع 636 ألفا و530 سيارة منها عام 2023، و265 ألفا و739 سيارة منها في النصف الأول من عام 2024.

أطلقت بي واي دي هذه السيارة لمنافسة سيارة "تسلا واي" (Tesla Y)، وقد أعلنت مؤخرا عن إطلاق طراز جديد منها لعام 2025 هو "بي واي دي سونغ بلس/ سيل يو، سيليون 06" (BYD Song Plus EV (Seal U / Sealion 06)) بسعر تنافسي يبدأ من 21 ألف دولار.

السعر: يبدأ من 21 ألف دولار حسب الصنف والإضافات.

سعة البطارية: 85.4 كيلووات بالساعة.

المسافة: 605 كيلومترات في الشحنة الواحدة.

السرعة القصوى: 201 كيلومتر في الساعة.

المركز الأول: تسلا واي

تم بيع مليون و211 ألفا و600 سيارة منها عام 2023، و420 ألفا و296 سيارة منها في النصف الأول من عام 2024.

هي السيارة الأكثر مبيعا في العالم، وتلقى إقبالا واسعا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وهي تجمع بين التصميم الأنيق والتكنولوجيا المتطورة، وتوفر مقاعد لما يصل إلى 7 ركاب ومساحة كبيرة وخيار الدفع الرباعي ثنائي المحرك (AWD)، مما يجعلها خيارا متعدد الاستخدامات للعائلات. ويبدأ سعر سيارة تسلا واي موديل 2024 من 44 ألفا و630 دولارا ويصل إلى 54 ألفا و130 دولارا اعتمادا على الطراز والخيارات.