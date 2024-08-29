اقتصاد|لبنان

مودعون يضرمون النار في بنوك بلبنان مطالبين بحقوقهم

epa11570808 A protester shouts slogans during a protest organized by Depositors' Outcry, a group campaigning for the rights of depositors, in the Dora area, northern Beirut, Lebanon, 29 August 2024. Bank customers demand they be allowed to withdraw their savings, which have been blocked as a result of the ongoing economic crisis in the country, as the Lebanese pound has lost about 95 percent of its value against the US dollar. The currency was trading on the parallel market at 89,500 against the dollar on 29 August, more than five times the 15,000 official rate. EPA-EFE/WAEL HAMZEH
إضرام النار خلال احتجاج في واجهة أحد البنوك في منطقة الدورة شمالي بيروت (الأوروبية)
29/8/2024

أضرم عشرات المحتجين النيران في آلات سحب الأموال التابعة لبعض المصارف كما دمروا واجهات عدة بنوك في العاصمة بيروت اليوم الخميس، للمطالبة باستعادة أموالهم، واحتجاجا على عدم إيجاد حل لقضيتهم.

وكانت جمعية "صرخة المودعين" دعتْ للاعتصام والاحتجاج أمام البنوك، ونفذت عدة اعتصامات قبالة البنوك في بيروت ومناطق أخرى، وتخلل الاعتصام قيام بعض أصحاب الودائع بمهاجمة البنوك وتدمير واجهاتها وإضرام النيران في بعضها.

وطالب المحتجون في بيان أذاعوه خلال تجمعهم، المسؤولين بـ"إيجاد حل لودائعهم المحتجزة في المصارف بعد 5 سنواتٍ من الانتظار".

ووفق بيان الجمعية، فإن المتظاهرين تجمعوا أمام جامع الأمين وانطلقوا إلى أهدافٍ حدّدتها الجمعية في منطقة الدورة شمالي بيروت، حيث تمّت مهاجمة البنك اللبناني الفرنسي أولًا ومن بعده، البنك العربي، وبنك الإمارات ولبنان، وبنك بيروت والبلاد العربية.

epa11570819 A protester sprays paints on an ATM machine at a local bank during a protest organized by Depositors' Outcry, a group campaigning for the rights of depositors, in the Dora area, northern Beirut, Lebanon, 29 August 2024. Bank customers demand they be allowed to withdraw their savings, which have been blocked as a result of the ongoing economic crisis in the country, as the Lebanese pound has lost about 95 percent of its value against the US dollar. The currency was trading on the parallel market at 89,500 against the dollar on 29 August, more than five times the 15,000 official rate. EPA-EFE/WAEL HAMZEH
متظاهر يرش الطلاء على ماكينة صرف آلي في أحد البنوك المحلية خلال احتجاج المودعين (الأوروبية)

وأضاف البيان "أشعل المودعون الإطارات أمام المصارف المذكورة احتجاجًا على سرقة الودائع والرسوم الشهرية الكبيرة التي تُحسم من الحسابات".

ورفع المعتصمون لافتات "ترفض أي قانون لا يعيد حقوق المودعين"، وتطالب بـ"محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة".

ودعا المعتصمون كل مودع إلى "عدم البقاء في منزله متفرجا بل المشاركة في التظاهرات والاعتصامات لتحقيق المطالب المحقة والقانونية والشرعية".

وبين الفينة والأخرى تتكرر احتجاجات ضد المصارف؛ جراء فرضها قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية منذ عام 2019، إضافة إلى تحديدها سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة، في ظل أزمة اقتصادية حادة وغير مسبوقة في البلاد.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن لبنان يواجه أزمة مصرفية ونقدية سيادية غير مسبوقة، ومنذ بداية الأزمة شهد الاقتصاد انكماشا ناهز 40%، وفقدت الليرة اللبنانية 98% من قيمتها، وسجل التضخم معدلات غير مسبوقة.

المصدر : وكالات

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