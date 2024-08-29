عدوان إسرائيل على الضفة يعطل خدمات مصرفية في جنين

قالت سلطة النقد الفلسطينية، الخميس، إن عطلا طرأ على الخدمات المصرفية في فروع بعض البنوك بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بسبب تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي خطوط الفايبر المزودة لخدمات الإنترنت.

وأشارت سلطة النقد في بيان، أن فروع المصارف المتضررة ستعاود تقديم الخدمات المصرفية للجمهور فور إصلاح خطوط الفايبر من قبل الشركات المزودة وعودة خدمة الإنترنت.

وانقطعت شبكة الاتصالات التابعة لشركة "جوال" بالكامل، وهي واحدة من شركتي الاتصالات الرئيسيتين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفق ما نقلت رويترز عن شاهد.

عملية عسكرية

وفجر الأربعاء بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة ومتواصلة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمالي الضفة، وهي الأوسع منذ عام 2002، وأسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة آخرين.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، صعَّد جيش الاحتلال اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، مما أدى لاستشهاد 663 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وأصاب أكثر من 5400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

انهيار المنظومة الاقتصادية

وخلال الربع الأول من العام الجاري انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 35% على أساس سنوي، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية، وذلك بحسب تقديرات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وقال الإحصاء الفلسطيني في تقرير نشره نهاية يونيو/ حزيران الماضي:

انكمش اقتصاد قطاع غزة خلال الربع الأول 2024 بنسبة 86% على أساس سنوي، رافق ذلك تراجع في اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%.

وسجلت جميع الأنشطة الاقتصادية تراجعا حادا بالقيمة المضافة، حيث سجل نشاط التعدين والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء تراجعا بنسبة 63% في فلسطين.

كما انكمش نشاط الإنشاءات بنسبة 51%، ونشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 33%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 36%.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول 2024 في الضفة الغربية مليارين و474 مليون دولار، وفي قطاع غزة 92 مليون دولار.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 491 دولار خلال الربع الأول من 2024، مسجلا انخفاضا بنسبة 36% بالمقارنة مع الربع المناظر من 2023. حيث تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بنسبة 26% مقارنة مع الربع المناظر، أما في قطاع غزة فقد انخفض بنسبة 86% مقارنة مع الربع المناظر.

ومطلع يونيو/حزيران الماضي قالت منظمة العمل الدولية إن معدل البطالة في قطاع غزة وصل إلى نحو 80% منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول، مما يرفع متوسط البطالة في أنحاء الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50%.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تقييمها لتأثير الحرب على التوظيف، أن معدل البطالة وصل إلى 79.1% في قطاع غزة، وإلى حوالي 32% في الضفة الغربية، ليصل المعدل الإجمالي إلى 50.8%.