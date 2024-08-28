فائض الميزان التجاري لقطر يرتفع إلى 5.5 مليارات دولار

ارتفع الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال يوليو/تموز الماضي 2.5% مقارنة بالشهر المقابل من السنة الماضية إلى 20.1 مليار ريال (5.5 مليارات دولار).

ويمثل فائض الميزان التجاري الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات.

وذكر المجلس الوطني القطري للتخطيط أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 30.2 مليار ريال (8.28 مليارات دولار) تقريبا بارتفاع 3.9% مقارنة بما هو مسجل في يوليو/تموز من السنة الماضية.

من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية في يوليو/تموز الماضي إلى نحو 10.1 مليارات ريال (2.77 مليار دولار) بارتفاع نسبته 6.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.

أبرز الصادرات

ارتفعت صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى التي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) خلال الشهر الماضي 3.7% على أساس سنوي إلى 6 مليارات ريال (4.82 مليارات دولار).

انخفضت قيمة صادرات (زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام) 8.3% على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 4.9 مليارات ريال (1.34 مليار دولار).

تراجعت قيمة صادرات (زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام) 5.2% إلى نحو 2.6 مليار ريال (713.37 مليون دولار).

وجهات الصادرات

وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية كانت القائمة كالتالي:

الصين: 5.9 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) بما يمثل 19.6% من إجمالي الصادرات القطرية.

كوريا الجنوبية: 3.8 مليارات ريال (مليار دولار) بما يمثل 12.6% من إجمالي قيمة الصادرات.

الهند 3.7 مليارات ريال (مليار دولار) بما يمثل 12.2% من قيمة الصادرات.

الواردات

وبالمقارنة بين بيانات شهر يوليو/تموز عام 2024 والشهر المقابل من 2023، جاءت مجموعة (عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها) على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال (164.62 مليون دولار) تقريبا وبانخفاض نسبته 31.4%.

تليها مجموعة (أجزاء أخرى للطائرات العادية أو الطائرات العمودية) بقيمة 0.27 مليار ريال (74 مليون دولار) وبانخفاض 41.9%، ومجموعة (الأدوية المخلوطة أو غير المخلوطة في جرعاتها أو أشكالها) بقيمة 0.26 مليار ريال (71.33 مليون دولار) وبارتفاع نسبته 34.4%.

منشأ الواردات