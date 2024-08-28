بيتكوين وإيثيريوم تتراجعان وسط موجة بيع مدفوعة بالروافع المالية

واصلت عملتا بيتكوين وإيثيريوم الأكبر في سوق العملات المشفرة التراجع خلال تعاملات اليوم على وقع موجة تصفية مدفوعة بالروافع المالية.

وانخفضت عملة بيتكوين 5.53% خلال 24 ساعة إلى 59 ألفا و441 دولارا، وقت كتابة التقرير، في حين خسرت إيثيريوم 7.66% من قيمتها لتسجل 2480 دولارا.

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ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية عن رئيس العملاء الخاصين والمكاتب العائلية في سوان بيتكوين، ستيفن لوبكا، قوله "تحركت أسواق العملات المشفرة بشكل حاد، مما أدى إلى تصفية مدفوعة بالرافعة المالية.. يبدو أن هذه الخطوة بدأت بانخفاض ملموس من قبل إيثيريوم، التي كانت تكافح طوال العام مقابل البيتكوين".

والرافعة المالية تعني استخدام التمويل بالمديونية لتمويل الاستثمار في أصول لزيادة الأرباح.

ووفقا لشركة كوين غلاس، شهدت سوق العقود الآجلة 93.52 مليون دولار في تصفية الإيثر الطويلة، مما يجبر المتداولين على بيع أصولهم بسعر السوق لتسوية ديونهم، عبر البورصات المركزية، وقد حدثت عمليات تصفية للبيتكوين بقيمة 85.93 مليون دولار.

فرصة شراء

وأضاف لوبكا "عادة ما تكون عمليات التصفية المدفوعة بالرافعة المالية فرص شراء رائعة.. أتوقع تتدفق طلبات الشراء على بيتكوين، فقد يستمر الإيثيريوم في التعثر حتى يكون لدى المستثمرين سبب ليكونوا إيجابيين بشأن الأصل (المشفر) مجددا".

وكان شهر أغسطس/آب الجاري هادئا للعملات المشفرة وأصول المخاطرة بشكل عام، والتي شهدت تقلبات هذا العام بصورة خاصة.

وفي المجمل، ارتفعت بيتكوين 41% منذ بداية السنة في حين ظلت إيثيريوم مرتفعة 8.5%.

وانخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة مجتمعة 5.52% في عام إلى 2.08 تريليون دولار، وفق منصة كوين ماركت كاب.

تون كوين

في سياق آخر، قالت منصة مجتمع العملة المشفرة (تون) المرتبطة بمنصة التواصل الاجتماعي تليغرام إن شبكة تعدين العملة تعطلت، الأربعاء، بسبب تطورات مرتبطة بإطلاق عملة جديدة.

وكتبت منصة مجتمع العملة المشفرة وتدعى "تون تونك إنو" (TON Tonk Inu) على منصة إكس أنه لم يتم تعدين أي وحدة جديدة من العملة المشفرة منذ فجر الأربعاء.

وألقى المجتمع اللوم في تعطل تعدين العملة المشفرة، على الضجيج الذي يشهده إطلاق عملة "ميميكوين" الجديدة، وتسمى"دوغس".

بينما قالت بورصة العملات المشفرة بايبتس إنها علقت جميع الودائع والسحوبات على عملة (تون)، حتى استعادة الشبكة وضعها الطبيعي.

وشهدت عملة الميمز الجديدة، والتي تم إدراجها بالفعل في البورصات الرئيسية مثل بينانس وأو كيه إكس تداولا متزايدا بلغ 1.7 مليار دولار في غضون الساعات العشر الأولى من الإطلاق، وأثرت على الدخول لمنصات عملات مشفرة مثل (تون).

وبلغ سعر (ميميكوين) ذروته عند 0.0018 دولار فور الإطلاق، الثلاثاء، وانخفض منذ ذلك الحين إلى حوالي 0.0013 دولار في التعاملات المبكرة الأربعاء، وفقا لبيانات.

ويأتي التعطل كذلك، في وقت تعتقل فيه السلطات الفرنسية مؤسس منصة تليغرام بافيل دوروف، التي تتبعها عملة (تون) المشفرة، ووجهت إليه تهما مرتبطة بالتضليل وإشعال الفوضى من خلال "نشر معلومات غير دقيقة".

وتراجع سعر وحدة (تون) في الساعات الأولى لاعتقال دوروف 20%، قبل أن يتقلص التراجع إلى 16% في التعاملات المبكرة الأربعاء، مقارنة بتعاملات ما قبل اعتقال مؤسس تليغرام.