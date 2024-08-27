كازاخستان تتوقع زيادة إنتاجها النفطي 8% في 2025

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني في كازاخستان نورلان بايبازاروف إن بلاده تتوقع زيادة إنتاج النفط إلى 97.2 مليون طن خلال عام 2025، مقابل 90.3 مليون طن هذا العام.

وأضاف بايبازاروف، في كلمة خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أنه من المتوقع زيادة الإنتاج إلى 101.5 مليون طن في عام 2026، و105.5 ملايين طن في 2027، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأشار الوزير إلى توقعات بتباطؤ معدل نمو اقتصاد بلاده إلى 5.6% العام المقبل، مقابل معدل 6% المتوقع للعام الجاري. ومن المنتظر أيضا أن يتراوح معدل التضخم في عام 2025 بين 5.5% و7.5%، مقابل ما يتراوح بين 6% و8% العام الجاري.

وتوقع بايبازاروف في كلمته أن يصل السعر الافتراضي لبرميل النفط إلى 75 دولارا.

يشار إلى أن الإنتاج الحالي لكازاخستان من النفط الخام يبلغ نحو 470 ألف برميل يوميا، وهي جزء من تحالف أوبك بلس، الذي قلّص إنتاجه خلال العامين الماضين بغية الحفاظ على سعر الخام.

وتمتلك كازاخستان أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في منطقة بحر قزوين.