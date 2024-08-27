زيادة عدد مليونيرات العملات المشفرة 95%

قالت شركة هنلي وشركاه "Henley & Partners" العاملة في مجال الثروة والاستثمار الدوليين إن ارتفاع أسعار العملات المشفرة (الكريبتو) بصدارة البيتكوين أدى إلى زيادة في عدد المليونيرات.

وذكرت -في تقرير لها صدر اليوم الثلاثاء- أن العالم اليوم يضم 172.3 ألف فرد يمتلك الواحد منهم ما قيمته أكثر من مليون دولار من الأصول المشفرة، بزيادة 95% مقارنة بالعام الماضي.

وأورد التقرير ارتفاع عدد مليونيرات البيتكوين 111% إلى 85.4 ألف مليونير، بعد صعود سعر الوحدة من 42.6 ألف دولار نهاية العام الماضي إلى متوسط 62 ألفا حاليا.

وتضم أعداد المليونيرات الواردة في التقرير فقط أولئك الذين ينشطون في سوق العملات المشفرة.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للأصول المشفرة الآن 2.3 تريليون دولار، بزيادة 89%، مقارنة بـ1.2 تريليون دولار مطلع العام الماضي.

كما توسعت المستويات العليا من ثروة العملات المشفرة بشكل كبير، حيث ارتفع -بنسبة 79% إلى 325- عدد أصحاب الملايين من العملات المشفرة ممن لديهم حيازات من العملات المشفرة تبلغ 100 مليون دولار أو أكثر.

وارتفعت مجموعة المليارديرات النادرة لحملة العملات المشفرة 27% إلى 28 مليارديراً على مستوى العالم.

ونقل التقرير عن دومينيك فوليك رئيس مجموعة العملاء الخاصين في "هنلي وشركاه" قوله إن النمو السريع كان مدفوعا بإدخال صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة بالأسواق المالية الرئيسية.

وأضاف فوليك بحسب التقرير "مشهد العملات المشفرة لعام 2024 لا يشبه إلى حد كبير سابقاته.. لقد سجل ارتفاع البيتكوين -إلى أكثر من 73 ألف دولار في مارس/آذار- أعلى مستوى له على الإطلاق".