بوينغ تتوقع تضاعف أسطول الطيران في الصين لنحو 10 آلاف طائرة

توقعت شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات أن تزيد الصين أسطول طائراتها التجارية بأكثر من الضعف بحلول عام 2043 مع توسع قطاع الطيران لديها وتحديث أسطولها تلبية للطلب المتزايد على السفر الجوي للركاب والبضائع.

وقال دارين هولست نائب رئيس التسويق التجاري في بوينغ "يستمر سوق الطيران التجاري الصيني للركاب والبضائع في التوسع، مدفوعا بالنمو الاقتصادي وشركات الطيران التي تبني شبكاتها داخل البلاد.. ستشهد شركات الطيران الصينية طلبا قويا، مما يتطلب المزيد من نمو أساطيلها الحديثة الموفرة للوقود".

وتوقعت الشركة الأميركية أن ينمو الأسطول التجاري الصيني 4.1% سنويا، من 4345 طائرة إلى 9740 طائرة بحلول عام 2043، وسيتجاوز نمو حركة الركاب السنوية، على الأرجح، 5.9% المتوسط ​​العالمي البالغ 4.7%، وفقا لتوقعات السوق التجارية.

توقعات بوينغ