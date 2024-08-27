بوينغ تتوقع تضاعف أسطول الطيران في الصين لنحو 10 آلاف طائرة
27/8/2024
توقعت شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات أن تزيد الصين أسطول طائراتها التجارية بأكثر من الضعف بحلول عام 2043 مع توسع قطاع الطيران لديها وتحديث أسطولها تلبية للطلب المتزايد على السفر الجوي للركاب والبضائع.
وقال دارين هولست نائب رئيس التسويق التجاري في بوينغ "يستمر سوق الطيران التجاري الصيني للركاب والبضائع في التوسع، مدفوعا بالنمو الاقتصادي وشركات الطيران التي تبني شبكاتها داخل البلاد.. ستشهد شركات الطيران الصينية طلبا قويا، مما يتطلب المزيد من نمو أساطيلها الحديثة الموفرة للوقود".
وتوقعت الشركة الأميركية أن ينمو الأسطول التجاري الصيني 4.1% سنويا، من 4345 طائرة إلى 9740 طائرة بحلول عام 2043، وسيتجاوز نمو حركة الركاب السنوية، على الأرجح، 5.9% المتوسط العالمي البالغ 4.7%، وفقا لتوقعات السوق التجارية.
توقعات بوينغ
- رجحت الشركة أن تزيد أعداد الركاب بصورة كبيرة مع توسيع شركات الطيران شبكاتها من خلال ربط المحاور الرئيسية بالمدن الأصغر.
- ستكون الصين الأكثر تدفقا في حركة الطيران في العالم، مما يدفع النمو في أسطول الطائرات ذات الممر الواحد، والذي يمثل أكثر من 3 أرباع عمليات التسليم.
- سيكون لدى الصين أكبر أسطول من الطائرات ذات الهيكل العريض في العالم، مع الطلب على 1575 طائرة جديدة من هذه الطرازات.
- سيتضاعف أسطول الشحن الصيني (بما في ذلك الطائرات المخصصة والمحولة) 3 مرات تقريبا مع تحفيز الطلب من خلال قطاع التجارة الإلكترونية المزدهر.
- ستحتاج شركات الطيران الصينية إلى خدمات طيران بقيمة 780 مليار دولار لدعم الأسطول المتنامي، بما في ذلك الحلول الرقمية والصيانة والتعديلات.
- ستحتاج صناعة الطيران إلى توظيف وتدريب ما يقرب من 430 ألف موظف جديد لدعم الطيارين الجدد وفنيي الصيانة وطاقم المقصورة.
المصدر : الجزيرة