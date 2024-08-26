قطر للطاقة تزود "البترول الكويتية" بالغاز لمدة 15 عاما

وقّعت قطر للطاقة اتفاقا مع مؤسسة البترول الكويتية لتوريد ما يصل إلى 3 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى دولة الكويت لمدة 15 عاما.

وأفاد بيان لقطر للطاقة اليوم، بأنه بموجب الاتفاقية، سيتم توريد الشحنات المتفق عليها إلى محطة الاستقبال في ميناء الزور الكويتي على متن ناقلات الغاز الطبيعي المسال من الأحجام التقليدية، و(كيو-فليكس)، و(كيو-ماكس) التابعة لأسطول قطر للطاقة، بدءًا من يناير/كانون الثاني 2025.

شراكة

وقّع الاتفاق كل من المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والشيخ نواف سعود الناصر الصباح، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية.

وتم توقيع الاتفاق في احتفال خاص أقيم في مدينة الكويت بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطر للطاقة ومؤسسة البترول الكويتية.

ورحب وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة بهذه الاتفاقية في كلمة له بهذه المناسبة قائلا "يسعدني كثيرا أن أكون في دولة الكويت العزيزة على قلوبنا، وأن نبني هذه الشراكة طويلة الأمد بين قطر للطاقة ومؤسسة البترول الكويتية التي تشكل عنصرًا محوريًا في دعم أهداف الاستدامة لدولة الكويت الشقيقة، وخاصة في مجال توليد الكهرباء. كما تعكس أيضا التزامنا بدعم الاحتياجات المستقبلية لجميع زبائننا وعلى رأسهم مؤسسة البترول الكويتية".

ويعد الاتفاق هو الثاني طويل الأمد مع مؤسسة البترول الكويتية لتوريد الغاز الطبيعي المسال، وهي تشكل إضافة نوعية لدعم أهداف التبادل التجاري والاقتصادي الطموحة بين البلدين الشقيقين.