أصبحت سياحة التسوق مكونا أساسيا من مكونات القطاع السياحي في دولة قطر بفضل العوامل الطبيعية مثل الموقع الجغرافي المتميز على ساحل الخليج العربي والبشرية المتمثلة في شبكة خطوط الطيران التي تربط الدوحة بأغلب المدن الكبرى في العالم.

تضاف هذه العوامل إلى الطفرة التي شهدتها مراكز التسوق في دولة قطر وما تضمه من أشهر السلاسل والعلامات التجارية العالمية، وشبكة الطرق والمواصلات الداخلية عالية المستوى التي تتيح التنقل بين مراكز التسوق والمنشآت السياحية المختلفة إلى جانب التسهيلات التي توفرها الدولة للمتسوقين من السائحين وفي مقدمتها انخفاض سعر ضريبة القيمة المضافة مقارنة بالعديد من دول العالم ويبلغ 5% مع سهولة إجراءات استردادها عند المغادرة من قطر.

في الوقت نفسه، توفر مراكز التسوق الضخمة المنتشرة في أنحاء قطر في حد ذاتها تجربة سياحية متكاملة متضمنة متاجر عالمية تتنافس على تقديم أفضل المنتجات بأسعار تنافسية، ومطاعم عالمية ومحلية تلبي كل الأذواق ومراكز ترفيه متعددة.

سيتي سنتر

وفي وسط الدوحة، يوجد مركز التسوق (سيتي سنتر)، الذي يقصده الآلاف يوميا، ويحوي ما يزيد عن 200 علامة تجارية كبرى، مقسمة على 5 طوابق، إلى جانب ركن خاص بالمطاعم الشرقية والغربية في الطابق الثالث، الذي يضم 38 مطعما عالميا وإقليميا.

ويقع سيتي سنتر في قلب الخليج الغربي، الحي المالي في الدوحة، وتحيط به مجموعة من الفنادق الكبرى، مما يجعله رافدًا لنزلاء هذه الفنادق وضيوفها، وفي الوقت ذاته يرتبط مركز التسوق مباشرة بفندقين من فئة الـ5 نجوم، أحدهما روتانا سيتي سنتر الذي يطل على شارع كورنيش الدوحة ويواجه فندق الشيراتون، والآخر فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر المطل على شارع المجاهد عمر المختار.

ولمحبي التسوق العائلي، يوفر سيتي سنتر أماكن خاصة لألعاب الأطفال وملعب غولف، ومجمعًا سينمائيًا يحوي 14 شاشة عرض، فضلا عن العروض المستمرة طوال العام.

فيستفال سيتي

ومن خلال محطات الباص يمكن الوصول بسهولة إلى مركز تسوق فيستفال سيتي الذي يقع على طريق الشمال، ليصبح السائح بين 400 جهة تسوق. وللأطفال في فيستفال سيتي مفاجآت كثيرة، من أهمها حديقة ألعاب (أنغري بيردز)، بما فيها من عربات السباق الصغيرة، ولعبة صراع الليزر، وجبال الانزلاق، والترامبولين، وغيرها.

ويمكنك أن تخوض تجربة تسوق مختلفة عبر المترو، للوصول إلى محطة مركز تسوق (قطر مول)، لتجد أمامك أكثر من 480 خيارًا متاحا من العلامات المسجلة عالميا وإقليميا، بما يوفر لك تجربة تسوق فريدة من نوعها.

يمتد قطر مول على مساحة 500 ألف متر مربع، وعلى بعد دقائق معدودة من ملعب الريان والمدينة التعليمية ومكتبة قطر الوطنية. وتوجد به مجموعة متنوعة من المطاعم الموزعة على الطابقين الأرضي والأول، والتي تشمل مطاعم الوجبات السريعة وعددا من المقاهي الهادئة التي تناسب الاجتماعات والمناسبات المختلفة.

كما يوجد في قطر مول مسرح (إم أو كيو لايف) الذي يقدم فقرات فنية وثقافية واستعراضية، ويستضيف فرقا عالمية وعروضًا ترفيهية متنوعة، كما يحيط بالمسرح عدد من المقاهي الفاخرة والمطاعم السريعة والمنوعة.

وعلى مسافة غير بعيدة يوجد مركز تسوق حياة بلازا في الوعب ويضم 74 متجرا عالميا ومحليا وعددا من المطاعم والمقاهي المنوعة، وبه توجد (جنغل زون)، وهي واحدة من أهم مدن الملاهي الداخلية التي يقبل عليها الأطفال.

إزدان مول

أما إزدان مول فيوجد في 3 أماكن، الوكرة والوكير والغرافة، يتألف المول من 3 طوابق، توفر خيارات عدة للتسوق، إذ يحوي 200 متجر عالمي وإقليمي، وعددا من منافذ بيع الأطعمة الطازجة والسريعة، فضلا عن منطقة تعليمية ترفيهية للأطفال تدعى (فن فيل). تميَّز إزدان مول الغرافة، الذي أطلق عام 2013 بأنه أكبر فروع إزدان مول وبه 70 متجرًا جديدا في قطر.

كما يوجد الحزم مول، وهو تحفة معمارية صممت وفق الطراز الإيطالي، وتحيط به أشجار الزيتون التي تم استيرادها من إسبانيا وإيطاليا، ويغطيه الرخام الإيطالي والحجر الفلسطيني، ما يضفي على المكان سحرا متفردا يشعر به الزائر من اللحظة الأولى. ويضم عددا من العلامات التجارية العالمية، فضلا عن مجموعة من المطاعم الشرقية والغربية.

ويجد عشاق تجارب التسوق الفرنسية ضالتهم في متجر "برنتان الدوحة" وهو أضخم متجر فاخر متعدد الأقسام بالشرق الأوسط والأول الذي يحمل هذه العلامة الفرنسية المرموقة خارج فرنسا، ومتجر غاليري لافاييت الدوحة الموجود في مركز 21 هاي ستريت بالدوحة والذي يقدم تجربة تسوق متميزة لزوار قطر والمقيمين فيها. ويضم المتجر قسما للتجميل ومجموعات من الإكسسوارات وملابس نسائية و ورجالية وملابس للأطفال.

وفي منطقة مشيرب يجد المتسوقون عنوانا رئيسيا للتسوق والترفيه في مشيرب غاليريا المصمم لتلبية احتياجات المجتمع المحلي والزائرين من خلال 30 متجرًا متنوعا.

ويتكون مركز تسوق لاندمارك من طابق واحد في منطقة الغرافة، شمالي الدوحة، ويوفر تجربة تسوق مريحة، ويضم مجموعة متنوعة من العلامات التجارية العالمية المعروفة في عالم الموضة، إلى جانب مجموعة من منافذ التسوق الأخرى بأسعار متفاوتة بما يلبي احتياجات الجميع كل حسب ميزانيته. وعلى بعد حوالي كيلومترين من لاند مارك يوجد مركز تسوق طوار مول بمتاجره الفريدة والأنيقة.

بلاس فاندوم

أما مركز تسوق بلاس فاندوم فينتمي إلى فئة المراكز الفارهة ويمتد على مساحة شاسعة ومقامٌ على الطراز المعماري الفرنسي الكلاسيكي الذي يتميز بمخطط مفتوح والمؤلف من 4 طوابق، تضم 580 متجرًا من المتاجر الراقية والمتوسطة تعرض مختلف العلامات التجارية للأزياء العالمية. كما يضم المركز مجموعة متنوعة من المقاهي، والمطاعم، وردهات الطعام التي تقدم عددا وافرا من الأطباق العالمية.

ويعد المرقاب مول مركزا للترفيه والتسوق، ويقع في قلب أكثر المناطق السكنية والتجارية شهرة في الدوحة. ويستمتع الزائرون بالاختيار من بين الكثير من وسائل الترفيه والمتاجر المتاحة. كما يضم المول أيضا (فندردوم)، وهو عبارة عن مكان تعليمي ترفيهي للأطفال من جميع الأعمار.

لاجونا مول

ويمثل لاجونا مول وجهة عصرية تنبض على إيقاع الحياة اليومية وتفيض بمتاجر التسوق. وبفضل وجود أكثر من 180 متجرا فيه تتراوح من متاجر الموضة الفريدة من نوعها إلى تصميم الأزياء الراقية والمقاهي ومتجر البقالة وصالة الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى مسرح العروض الحية، مع وجود مقاعد فخمة تسمح لرواده بالاستراحة أثناء التسوق.

ويعتبر فيفتي ون إيست أحد أكبر المتاجر متعددة الأقسام في الشرق الأوسط، كما يضم المول متجرا ومدرسة ياماها للموسيقى؛ حيث يمكن للموسيقيين أو للموسيقيين الواعدين اختيار الآلة المفضلة لديهم والحصول على الدروس التي يحتاجونها.

أما (فيلاجيو) فهو مركز للتسوق والترفيه في أسباير زون، حيث يقدم عروضا رائعة توازن بين الفخامة والبساطة الخالصة. فمن بين العروض المتواضعة والعروض الفاخرة، توجد الكثير من الخيارات. وبدءًا من الملابس إلى المجوهرات، ومن الوجبات السريعة إلى الوجبات الترفيهية، والأفلام أو المتنزهات، يمثل فيلاجيو وجهة متكاملة للمتسوقين.

ويضم المول قناة داخلية تكتمل روعتها بقوارب الجندول التي تأخذ المتسوقين على طول جناح واحد من المول وتودعهم عند شارع (فيا دومو) الراقي الذي يقدم العلامات التجارية المفضلة لعشاق الفخامة.

وهناك أيضا ذي جيت مول المعروف باسم (ذي جيت) الذي حصل تصميمه المعماري على العديد من الجوائز الدولية، ويضم مجموعة متنوعة من المتاجر التي توفر كل شيء تقريبا بداية من الملابس والمطاعم الحصرية، وصولا إلى دروس اللياقة البدنية والأجهزة المنزلية المتميزة.

أما مول واحة الدوحة، فيمثل تحفة معمارية بتصميمه البيضاوي وهو عبارة عن مجمع فريد متعدد الاستخدامات، يمزج بين أنشطة التسوق والإقامة والمغامرة، ويجد فيه كل شخص ما يبحث عنه من مستلزمات اللياقة البدنية إلى الترفيه والأزياء والمأكولات.

وتكتمل خريطة سياحة التسوق المتكاملة في قطر بجلف مول وهو مركز تسوق كبير يضم العديد من متاجر العلامات التجارية العالمية وأنشطة ترفيهية للعائلات.

وإلى جانب هذه المجموعة المتنوعة والمتنافسة من مراكز التسوق، تعتبر اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها قطر مع عدد كبير من دول العالم عنصرَ جذب إضافيًا لسياح التسوق من مختلف الدول المحيطة بقطر، حيث إن هذه الاتفاقيات تتيح وصول السلع والبضائع إلى السوق القطرية بدون رسوم جمركية، وهو ما يجعلها أقل تكلفة مقارنة بدول أخرى، وينعكس ذلك على أسعار الخدمات المقدمة للمستهلك، فضلا عن وجود رقابة صارمة من وزارة البلدية وحماية المستهلك من أجل ضمان حصول المستهلك على أفضل المنتجات.