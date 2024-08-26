الجوز من أهم المكسرات المتداولة بكثرة على مستوى العالم، وله شعبية كبيرة بين البشر في مختلف الدول بسبب طعمه المميز وفوائده الصحية العديدة.

وبلغ حجم سوق الجوز العالمي 8.4 مليارات دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 12.4 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 4.4% خلال الفترة 2024-2032، وفق ما ذكرت "مجموعة تحليل السوق الدولية والبحوث والاستشارات" (IMRC Group).

ويرجع هذا النمو إلى:

زيادة وعي المستهلكين بالفوائد الصحية للجوز.

التوسع في قنوات البيع بالتجزئة والتوزيع عبر الإنترنت.

الشعبية المتزايدة لحليب الجوز.

تزايد اعتماد الجوز في المطابخ المتنوعة بالعالم.

التقدم السريع في التقنيات الزراعية وسياسات التجارة المتطورة.

أكبر 10 دول منتجة للجوز في العالم

تُعَد الصين أكبر منتج للجوز في العالم، إذ أنتجت 1.4 مليون طن متري عام 2023، وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول منتجة للجوز في العالم موسم 2023-2024 مقدرة بالطن المتري وفق ما ذكرت خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية:

الصين: 1.4 مليون طن متري. الولايات المتحدة: 689 ألفا و461 طنا متريا. تشيلي: 198 ألف طن متري. دول الاتحاد الأوروبي: 150 ألف طن متري. أوكرانيا: 80 ألف طن متري. تركيا: 70 ألف طن متري. الهند: 33 ألفا و450 طنا متريا. مولدوفا: 20 ألف طن متري. أستراليا: 14 ألف طن متري. البرازيل: 11 ألف طن متري.

أكبر 10 دول مصدرة للجوز في العالم

يقسم الجوز الذي يتم تصديره واستيراده إلى نوعين: جوز بقشرة وجوز من دون قشرة، سنقدم لكم فيما يلي قائمتين لأكبر الدول المصدرة للجوز بنوعيه عام 2022 مقدرة بالدولار وفق ما ذكرت منصة "أو إيه سي وورلد" (oec.world).

الجوز بقشرة

نقدم لكم فيما يلي أكبر 10 دول مصدرة للجوز بقشرة عام 2022 وفق ما ذكرت منصة "أو إيه سي وورلد"، ويلاحظ وجود دولة الإمارات في القائمة ويعود ذلك لتجارة الترانزيت وإعادة التصدير في الدولة الخليجية:

الولايات المتحدة: 407 ملايين دولار. تشيلي: 259 مليون دولار. الصين: 191 مليون دولار. الإمارات: 150 مليون دولار. فرنسا: 58.9 مليون دولار. تركيا: 49.2 مليون دولار. المكسيك: 46.3 مليون دولار. أستراليا: 10.1 ملايين دولار. هولندا: 5.45 ملايين دولار. بلجيكا: 4.51 ملايين دولار.

من دون قشرة

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مصدرة للجوز بدون قشرة عام 2022 مقدرة بالدولار وفق وفق ما ذكرت منصة "أو إيه سي وورلد":

الولايات المتحدة: 907 ملايين دولار. تشيلي: 216 مليون دولار. الصين: 198 مليون دولار. ألمانيا 126 مليون دولار. أوكرانيا: 76.2 مليون دولار. تركيا: 54.6 مليون دولار. مولدوفا: 48.2 مليون دولار. رومانيا: 35.6 مليون دولار هولندا: 31.6 مليون دولار. الإمارات: 29.8 مليون دولار.

أكبر 10 دول مستوردة للجوز في العالم

ونقدم لكم أكبر الدول المستوردة للجوز بنوعيه (بقشرة ومن دون قشرة) عام 2022 وفق ما ذكرت منصة "أو إيه سي وورلد":

الجوز بقشرة

هذه أكبر 10 دول مستوردة للجوز بقشرة عام 2022 وفق ما ذكرت منصة "أو إيه سي وورلد":

تركيا: 193 مليون دولار. الإمارات: 181 مليون دولار. إيران: 99.7 مليون دولار. المكسيك: 91.8 مليون دولار. الهند: 89.8 مليون دولار. إيطاليا: 85.3 مليون دولار. الصين: 52.9 مليون دولار. العراق: 40.1 مليون دولار. المغرب: 39.9 مليون دولار. ألمانيا: 39.8 مليون دولار.

من دون قشرة

وهذه أكبر 10 دول مستوردة للجوز بدون قشرة عام 2022 وفق المصدر السابق:

ألمانيا: 345 مليون دولار. إسبانيا: 120 مليون دولار. هولندا: 116 مليون دولار. اليابان: 108 ملايين دولار. كوريا الجنوبية: 90.5 مليون دولار. المملكة المتحدة: 73.3 مليون دولار. فرنسا: 69.5 مليون دولار. كندا: 65.8 مليون دولار. إيطاليا: 64.1 مليون دولار. الإمارات: 49.6 مليون دولار.

حقائق قد لا تعرفها عن الجوز

نقدم لكم بعض الحقائق التي قد لا تكون معروفة لديكم عن الجوز وفق ما ذكرت منصة "وول نتس" (walnuts.org):