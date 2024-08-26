إغلاق جميع حقول النفط شرقي ليبيا

أعلنت حكومة شرقي ليبيا، اليوم الاثنين، إغلاق جميع حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره.

والحكومة التي تتخذ من بنغازي مقرًا لها غير معترف بها دوليا، لكن معظم الحقول تقع تحت سيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق ليبيا.

توترات

يأتي ذلك وسط توترات بعد تحركات لقوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر جنوب غربي البلاد الواقع تحت سيطرة حكومة طرابلس المعترف بها دوليا، ما دعا المجلس الأعلى للدولة -ومقره في طرابلس- إلى الإعلان عن أنه يتابع "بقلق بالغ التحركات العسكرية الأخيرة في منطقة الجنوب الغربي من قبل قوات حفتر خلال اليومين الماضيين، في مسعى فاضح وواضح لزيادة النفوذ والسيطرة على مناطق إستراتيجية مهمة مع دول الجوار".

وذكرت وسائل إعلام محلية ومحللون أن الهدف المحتمل لتحرك القوات الموالية لحفتر هو السيطرة على مدينة غدامس الحدودية الحيوية التي تضم مطارا دوليا ومنفذا بريا يربطها بالجزائر.

وتخضع غدامس -الواقعة على بعد 650 كيلومترا جنوب غرب العاصمة- حاليا لسيطرة حكومة طرابلس.

وخلال الأسبوع الماضي اختطفت مجموعة مجهولة مدير إدارة تقنية المعلومات في مصرف ليبيا المركزي مصعب مسلم من أمام بيته، في محاولة لتغيير محافظ المصرف الصديق الكبير، لكن المصرف أوقف عمله إلى أن عاد مسلم سالما.