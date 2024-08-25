120 مليون دولار تكاليف الضربات "الاستباقية" الإسرائيلية لحزب الله

قال موقع غلوبس الاقتصادي الإسرائيلي إن ما سماها الضربة الاستباقية التي وجهتها إسرائيل فجر اليوم الأحد لحزب الله اللبناني بلغت تكلفتها حوالي 120 مليون دولار أميركي.

ونقل الموقع عن مسؤول كبير في الصناعات الدفاعية الإسرائيلية قوله: "تم استخدام حوالي 4 آلاف قنبلة من طراز "جيه دي إيه إم" (JDAM) كلفة الواحدة 25 ألف دولار".

وقدر المسؤول كلفة تشغيل حوالي 100 طائرة مقاتلة لمدة 6 ساعات بـ18 مليون دولار، وقال إن تشغيل الطائرات المسيرة لمدة 12 ساعة يكلف حوالي 1.08 مليون دولار.

وكانت إسرائيل شنت صباح اليوم عشرات الغارات على مناطق في جنوب لبنان، ردا على هجوم نفذه حزب الله ضد قواعد ومواقع عسكرية انتقاما لاغتيال قائده العسكري فؤاد شكر في غارة إسرائيلية نهاية يوليو/تموز الماضي.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "100 طائرة حربية إسرائيلية" شاركت في الهجوم على أكثر من 200 هدف في لبنان".

وقالت إسرائيل إنها أبطلت هجوم حزب الله بضربات إسرائيلية، لكن الحزب شدد على أن صواريخه وطائراته المسيرة أصابت أهدافها في العمق الإسرائيلي، ومن بينها هدف نوعي لم يعرف بعد.