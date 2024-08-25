عملة "تون كوين" المشفرة تهوي 20% بعد القبض على مؤسس تلغرام

تراجعت عملة "تون كوين" (TONcoin) المشفرة التابعة لمنصة تلغرام بأكثر من 20% في منتصف تعاملات اليوم الأحد، بعد إعلان السلطات الفرنسية توقيف مؤسس المنصة ورئيسها التنفيذي الروسي بافل دوروف مساء أمس السبت.

وعوضت العملة المشفرة جانبا من خسائرها وقت إعداد هذا التقرير لتقتصر خسائرها على 15.8% إلى 5.67 دولارات، وفق منصة كوين ماركت كاب.

ورغم أن العملة مرتفعة بأكثر من 280% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، فإنها قد تكون أمام مخاطر محتملة الأيام القليلة المقبلة في حال بقاء دوروف رهن التوقيف.

وأوقفت السلطات الفرنسية، أمس السبت، دوروف (مؤسس تطبيق تلغرام) في مطار لوبورجيه قرب العاصمة باريس.

ونقلت قناة تي إف 1 الفرنسية عن مصادر أمنية، قولها إن دوروف وصل مطار لوبورجيه قادما من أذربيجان على متن طائرة خاصة.

مذكرة توقيف

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى وجود مذكرة توقيف بحقه صادرة عن السلطات في البلاد سابقا.

وتُقدّر ثروة بافل دوروف الإجمالية بنحو 15.5 مليار دولار، وفق مجلة فوربس الأميركية.

من جانبها، أعلنت الخارجية الروسية -في بيان اليوم الأحد- أن سفارتها في باريس بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لـ"توضيح الأمر" بشأن توقيف دوروف.

ويتخطى عدد مستخدمي تطبيق تلغرام حاجز 900 مليون مستخدم، وفق بيانات منصة ستاتيستا للإحصاءات.

وفي إطار سوق العملات المشفرة، تراجعت عملة بيتكوين 0.13% في آخر 24 ساعة إلى 63 ألفا و915 دولارا، في حين انخفضت عملة إيثيريوم 0.23% إلى 2753 دولارا.

وانخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة مجتمعة 0.58% إلى 2.25 تريليون دولار، وقت كتابة التقرير.