اضطراب بمطار بن غوريون وشركات تلغي رحلاتها لإسرائيل ولبنان

استأنف مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب نشاطه بعد تعليق مؤقت على خلفية هجمات نفذها الجيش الإسرائيلي ضد أهداف قال إنها تتبع لحزب الله جنوبي لبنان.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المطار تعليق عملياته جراء هجوم نفذه حزب الله صباح اليوم، ردا على اغتيال القيادي الكبير فيها فؤاد شكر في بيروت في ضربة إسرائيلية يوم 30 يوليو/ تموز. من جهتها أعلنت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني في بيان، أنه "لا صحة لما يتم تداوله حول إلغاء جميع الرحلات من مطار رفيق الحريري الدولي وإليه، وإنما هناك تأجيل لبعض الرحلات والمطار يعمل بشكل طبيعي".

وقصفت المقاتلات الإسرائيلية منطقة جنوب لبنان بكثافة لإحباط الهجوم وفق ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي التصعيد الأحدث بين إسرائيل وحزب الله وسط مخاوف إقليمية من رد أوسع من إيران وحلفاء إقليميين لها على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران في 31 يوليو/ تموز.

وأعلن مطار بن غوريون أن الرحلات الجوية المغادرة صباح الأحد ستتأخر، وأنه سيُعاد توجيه الرحلات الواصلة إلى مطارات أخرى، ناصحا المسافرين بمراجعة شركات الطيران فيما يتعلق بالتغييرات في مواعيد الرحلات.

وتوقعت هيئة المطارات الإسرائيلية أن تستأنف العمليات في المطار عند الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وأضافت الهيئة "الطائرات التي تم تحويلها إلى مطارات بديلة منها مطار رامون ستقلع وتعود إلى مطار بن غوريون".

وألغت شركة إير فرانس الفرنسية اليوم رحلاتها من باريس إلى إسرائيل في الاتجاهين، وكانت الخطوط الجوية الفرنسية واحدة من شركات الطيران الأجنبية الكبرى التي لا تزال تعمل في إسرائيل.

ومن المتوقع أيضا أن تلغي شركة "في زإير" المنخفضة التكلفة جميع رحلاتها إلى إسرائيل، إلا أن الشركة لم تصدر إعلانا رسميا بعد.

وألغت شركة "رايان إير" الأيرلندية المنخفضة التكلفة، رحلاتها حتى 27 أغسطس/ آب على الأقل.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية علقت رحلاتها من وإلى بيروت اليوم الأحد "وذلك نتيجة الوضع الراهن"، دون توضيح إطار زمني محدد لتعليق الرحلات.

ونقلت رويترز عن مسؤولين قولهم إن المجال الجوي الأردني لا يشهد أي ارتباك.

تعليق سابق

وكانت شركات طيران عالمية قد أعلنت مؤخرا تعليقات رحلاتها للمنطقة:

شركة طيران إيجين

ألغت الشركة، وهي الناقل الوطني اليوناني، رحلاتها من وإلى عمّان حتى 30 سبتمبر/ أيلول، ومن وإلى بيروت حتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، ومن وإلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر/ تشرين الأول.

الخطوط الجوية الجزائرية

علقت الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها من وإلى لبنان مؤقتا حتى إشعار آخر.

إير بالتيك

ألغت الشركة المملوكة لحكومة لاتفيا جميع رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى 25 أغسطس/ آب.

مجموعة إير فرانس-كيه إل إم

ألغت كيه إل إم جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر/ تشرين الأول. واستأنفت إير فرانس رحلاتها بين باريس وبيروت في 15 أغسطس/ آب، بعد أن علقتها لأسبوعين.

وألغت وحدة ترانسافيا للطيران المنخفض التكلفة التابعة للمجموعة الفرنسية الهولندية الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 31 مارس/ آذار 2025، والرحلات الجوية إلى عمّان حتى الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

إير إنديا

علقت شركة الطيران الهندية رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر.

كاثي باسيفيك

ألغت الشركة التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 27 مارس/ آذار 2025.

دلتا إيرلاينز

مددت شركة دلتا إيرلاينز الأميركية تعليق الرحلات الجوية إلى إسرائيل حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

إيزي جت

قال متحدث باسم إيزي جت إن الشركة البريطانية للطيران المنخفض التكلفة أوقفت رحلاتها من وإلى تل أبيب في أبريل/ نيسان، وستستأنفها في 30 مارس/ آذار 2025.

فين إير

تواصل شركة الطيران الفنلندية تجنب المجال الجوي الإيراني مما قد يؤدي إلى تمديد وقت الرحلات من وإلى الدوحة.

إيتا إيروايز

مددت شركة الخطوط الجوية الإيطالية (إيتا) تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 26 أغسطس/ آب.

لوت

قالت شركة الطيران البولندية في تصريح أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز إنها علقت رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت حتى 26 أغسطس/ آب.

مجموعة لوفتهانزا

مددت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية، التي تضم أيضا الخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية وكوندور ويورو وينغز، تعليق الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمّان ومدينة أربيل العراقية حتى 26 أغسطس/ آب.

رايان إير

ألغت رايان إير أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 30 سبتمبر/ أيلول بسبب "قيود تشغيلية".

الخطوط الجوية السنغافورية

أوقفت الشركة التحليق عبر المجال الجوي الإيراني وتسلك مسارات بديلة.

صن إكسبرس

قالت شركة صن إكسبرس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط التركية ولوفتهانزا، في تصريح لرويترز أرسلته عبر البريد الإلكتروني إنها علقت رحلاتها إلى بيروت حتى 17 ديسمبر/ كانون الأول.

تاروم

مددت شركة الطيران الرومانية الوطنية يوم 20 أغسطس/ آب تعليق رحلاتها الجوية إلى بيروت حتى الثاني من سبتمبر/ أيلول، في حين استأنفت مؤقتا الرحلات الجوية إلى تل أبيب وعمّان حتى 23 أغسطس/ آب.

يونايتد إيرلاينز

علقت شركة الطيران التي تتخذ من شيكاغو مقرا، رحلاتها إلى تل أبيب لفترة غير محددة. وكانت الشركة قد علقت رحلاتها اليومية بين نيوأرك بولاية نيوجيرسي وتل أبيب في 31 يوليو/ تموز، مرجعة ذلك إلى أسباب أمنية.

بيولينغ

ألغت الشركة الإسبانية للطيران المنخفضة التكلفة، المملوكة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي إيه جي) جميع رحلاتها إلى تل أبيب وعمّان حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول.