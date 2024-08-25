إسرائيل ترفع ميزانية 2024 لتمويل عمليات الإجلاء جراء حرب غزة

وافق مجلس الوزراء في إسرائيل، اليوم الأحد، على زيادة قدرها 3.4 مليارات شيكل (923 مليون دولار) في ميزانية الدولة لعام 2024 للمساعدة في تمويل من تم إجلاؤهم حتى نهاية العام.

وانتقل عشرات الآلاف من الإسرائيليين في الشمال للإقامة بفنادق في أعقاب الهجمات الصاروخية اليومية التي يشنها حزب الله من لبنان منذ اندلاع حرب إسرائيل على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ويشمل قرار زيادة الميزانية، أيضًا سكان البلدات المتاخمة لقطاع غزة والتي يسميها مجلس الوزراء الإسرائيلي "مناطق الصراع".

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن 525 مليون شيكل (143.5 مليون دولار) من إجمالي الميزانية عادت إلى خزائن الدولة بعد تخفيضات سابقة بالإنفاق، في حين سيتم تخصيص 200 مليون شيكل (54.66 مليون دولار) أخرى لتمويل قوات الاحتياط في الجيش.

مثار خلاف

يشار إلى أن مخصصات النازحين الإسرائيليين كانت مثار خلاف بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ومفوض الميزانيات يوغيف غرادوس.

ونقلت صحيفة غلوبس الأسبوع الماضي عن سموتريتش ما كتبه إلى مفوض غرادوس، وتضمن: "طالما أنك لا تتماهى مع سياستي الاقتصادية وتعتقد أنك تواجه صعوبة في تنفيذها، فمرحبًا بتنحيك. وطالما أنك في منصبك، فأنت تابع لي وستتبع سياساتي وتعليماتي".

يأتي الصدام في أعقاب مطالبة سموتريتش لغرادوس بتنظيم "بند خارج الميزانية" لتمويل تعويضات النازحين من شمال إسرائيل، في حين يصر غرادوس على أن ميزانية 2024 قد تم إقرارها بالفعل، ولإجراء تغييرات بأثر رجعي، يجب خفض بنود الميزانية الأخرى.