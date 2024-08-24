5 وظائف بدوام جزئي تدفع أكثر من 90 دولارا في الساعة تعرّف عليها

في ظل الظروف المادية الصعبة التي يعاني منها كثير من الناس، يبحث العديد منهم عن مصدر دخل إضافي يساعدهم على متطلبات الحياة الكثيرة، وهناك العديد من المهن والوظائف الجديدة التي أوجدتها الثورة الصناعية الرابعة تدفع أجورا جيدة بنظام العمل الجزئي من البيت أو عبر الإنترنت.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن الكثير من الخريجين الجامعيين الجدد الذين لا يجدون عملا بدوام كامل يبحثون عن وظائف بدوام جزئي لتغطية متطلباتهم، وهناك العديد من البشر الذين يكتفون بهذا النمط من العمل، الذي يتيح لهم حرية التنقل والحركة والاستمتاع بالحياة أكثر بكثير مما تتيحه الوظائف الثابتة.

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وأصبحت نماذج العمل المرنة شائعة هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى، وعلى سبيل المثال، هناك بعض الوظائف التي تتم عن بُعد بنسبة 100%، وتسمح لك أيضا بالعمل بدوام جزئي، أو تتمتع بساعات عمل مرنة، أو تسمح لك بالعمل كمتعاقد بدلا من موظف.

يقدم في هذا التقرير 5 وظائف بأجور قد تصل إلى 90 دولارا أو أكثر في الساعة وفق عدد من المنصات المتخصصة.

المترجم الفوري عن بُعد

باعتبارك مترجما عن بُعد، فإن دورك هو تسهيل التواصل، وضمان الفهم الصحيح للحديث، وإزالة الحواجز بين الأطراف الذين يتحدثون لغات مختلفة، وتحقيق ذلك من خلال ترجمة اللغة المنطوقة في الوقت الفعلي عبر منصات الإنترنت أو حتى عبر المكالمات الهاتفية.

ويحتاج الناس لهذه الوظيفة في العديد من المواقف والحالات مثل الإجراءات القانونية، والرعاية الصحية، والاجتماعات المهمة وغيرها، ولكن تذكر أن الوضوح والدقة أمران ضروريان لهذا الدور، وهذا يعني إتقان اللغات التي تترجم منها وإليها.

ويوجد الآن العديد من وظائف المترجم عن بُعد بدوام جزئي، ويبلغ متوسط أجر هذه الوظيفة 100 دولار/الساعة وما فوق، ويتطلب خبرة تتراوح من سنة إلى سنتين في الترجمة، بالإضافة إلى العمل السابق في الأحداث الدولية أو الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى.

محلل التسويق

بالنسبة لأولئك الذين لديهم خلفية في علوم البيانات والتحليلات، فإن الفرص وفيرة لوظائف العمل عن بُعد، فعلى سبيل المثال، أدرجت شركة "زيلو" الأميركية -مقرها في مدينة سياتل- طلبا مفتوحا لشغل منصب مدير تحليلات التسويق عن بُعد براتب يتراوح بين 200 ألف دولار و320 ألف دولار سنويا، ويبلغ متوسط أجر هذه الوظيفة ما بين 100 إلى 150 دولارا في الساعة.

ما منصب محلل التسويق بالضبط؟ هذا المنصب مسؤول عن تحويل كميات هائلة من البيانات إلى مقاييس قابلة للاستخدام وتوصيات إستراتيجية لتنمية الأعمال وجذب المزيد من العملاء، والمرشح المثالي هو مُحلل مشكلات ومبتكر ومبدع وقادر على سرد القصص باستخدام البيانات، ويشعر بالراحة في مساعدة الشركاء على التفكير وحل التحديات التجارية الصعبة.

مطور برامج

يستفيد مطورو البرمجيات من مهنة توفر مرونة عالية في العمل، ​وفرصا واسعة للتقدم المهني، وسواء كانوا يطورون تطبيقات أو أنظمة تشغيل، فإن هؤلاء المحترفين في مجال التكنولوجيا لديهم مهارات مطلوبة بشدة.

وهذه المهنة تعتبر مثالية للعمل عن بُعد والعمل الحر، مما يجعلها خيارا ممتازا لأولئك الذين يفضلون العمل في مكان آخر غير المكتب، وهناك عدد كبير من المؤسسات والشركات التي تطلب هذه المهنة، ويصل متوسط أجر هذه الوظيفة إلى 110 آلاف دولار سنويا، وفق ما ذكرت منصة "يو إس نيوز"، ويتراوح أجر الساعة بهذه المهن بين 80 إلى 150 دولارا حسب الخبرة.

أخصائي الأمن السيبراني

مع درجة البكالوريوس في الأمن السيبراني وبعض الخبرة العملية في مجال أمن المعلومات، قد تتمكن من الحصول على هذه الوظيفة التي تحتل المرتبة الأولى في تصنيف منصة "يو إس نيوز" لأفضل الوظائف، كما تحتل المرتبة الأولى لأفضل وظيفة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، وأفضل وظيفة في مجال التكنولوجيا.

ونظرا لأن الأمن السيبراني يشكّل أولوية للعديد من المؤسسات، فإن محللي أمن المعلومات يحصلون على رواتب جيدة لتقييم أنظمة الحاسوب، وإنشاء دفاعات ضد التهديدات الأمنية.

ويقوم هذا المختص بإجراء اختبارات اختراق على تطبيقات الويب والجوال وواجهات برمجة التطبيقات وأصول الشركة الأخرى، ويصل متوسط الدخل السنوي لهذه الوظيفة نحو 118 إلى 145 ألف دولار أو حوالي 80 دولارا في الساعة وفق ما ذكرت مجلة فوربس.

معالج الصحة العقلية عن بُعد

باعتبارك معالجا للصحة العقلية عن بُعد، فإن وظيفتك تتضمن تقديم خدمات الاستشارة والعلاج للعملاء من خلال استخدام منصات عبر الإنترنت، مثل مكالمات الفيديو أو الاجتماعات عبر منصات مثل زوم، أو المحادثات الهاتفية أو الدردشة.

وتتلخص مهمتك بتقييم الصحة العقلية للعملاء وتشخيص الحالات وتصنيفها، ووضع خطط العلاج لمعالجة حالات القلق والاكتئاب والتحديات العاطفية أو النفسية الأخرى.

تحتاج لشهادة في الطب أو الإرشاد النفسي أو علم النفس أو دورات متخصصة في الصحة العقلية من جهات معترف بها ومعتمدة مع خبرة عملية لا تقل عن سنتين، ورخصة لممارسة المهنة لتكسب ما بين 66 ألفا إلى 82 ألف دولار في السنة مباشرة من منزلك، علما أن العديد من العملاء حول العالم يطلبون هذا النوع من العلاج، خصوصا العملاء الذين قد يواجهون بعض الصعوبة في الوصول إلى العلاج الشخصي لتحقيق الرفاهية العقلية.

ويصل أجر الساعة بهذه الوظيفة ما بين 50 إلى 90 دولارا حسب الخبرة، كما ذكرت منصة فوربس.