أميركا تشتري 2.5 مليون برميل نفط لملء الاحتياطي الإستراتيجي

قالت وزارة الطاقة الأميركية إنها اشترت ما يقرب من 2.5 مليون برميل من النفط للمساعدة في إعادة ملء الاحتياطي البترولي الإستراتيجي بعد أكبر عملية سحب على الإطلاق من احتياطي الطوارئ في عام 2022.

وأضافت أنه سيتم تسليم نحو 800 ألف برميل شهريا من النفط الخام عالي الكبريت نسبيا إلى موقع الاحتياطي في برايان ماوند بولاية تكساس من يناير /كانون الثاني إلى مارس/آذار المقبلين.

وقالت الوزارة إن التعاقد لشراء نفط بقيمة تزيد على 180.3 مليون دولار مُنح لشركة ماكواري كوموديتيز تريدينغ.

وكانت الوزارة قد أعلنت في 12 أغسطس/آب الجاري إنها تعتزم شراء ما يصل إلى 6 ملايين برميل بمعدل 2 مليون برميل شهريا من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار. ولم ترد على الفور على استفسار حول إذا ما كان من الممكن شراء الـ3.5 ملايين برميل المتبقية لموقع برايان ماوند للتسليم في تلك الفترة الزمنية.

وتعمل إدارة الرئيس جو بايدن على إعادة ملء الاحتياطي ببطء بعد أن باعت 180 مليون برميل من المنشأة في عام 2022 للسيطرة على أسعار البنزين بعد حرب روسيا على أوكرانيا.

وقالت وزارة الطاقة إن الإدارة أعادت حتى الآن شراء أكثر من 47 مليون برميل، بمتوسط سعر 76.89 دولارا للبرميل، وهو ما يقل بنحو 18 دولارا عن متوسط سعر 95 دولارا للبرميل الذي باعت به النفط عام 2022.