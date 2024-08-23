المركزي الياباني يتوقع رفع الفائدة والبورصة تنتعش

صرح محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا بأن البنك سوف يواصل رفع أسعار الفائدة إذا ما ظل التضخم والبيانات الاقتصادية يسيران وفق التوقعات.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن أويدا قوله: "إذا ما تأكدنا من بقاء الاقتصاد والأسعار وفق التوقعات، لن يتغير موقفنا بشأن الاستمرار في تعديل درجة التيسير المالي".

وردا على تساؤلات أمام البرلمان بشأن تراجع الأسواق العالمية في وقت سابق هذا الشهر، أشار أويدا إلى المخاوف بشأن أوضاع الاقتصاد الأميركي باعتبارها المحفز الرئيسي.

وأكد كازو أنه لا يعتزم الإسراع في رفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى ضرورة مراقبة تأثير اضطراب الأسواق المالية على التضخم في الوقت الحالي.

وتشير تصريحات محافظ البنك المركزي الياباني إلى وضع قوي نسبيا يقلل من تأثير رفع أسعار الفائدة في اليابان على أزمة الأسواق المالية التي حدثت مطلع أغسطس/آب الجاري، بحسب وكالة بلومبيرغ التي أشارت إلى أن تصريحات أويدا تعكس أن اضطرابات الأسواق لن تمنع البنك المركزي الياباني من رفع الفائدة مجددا في المستقبل.

البورصة اليابانية تنتعش

وأنهى المؤشر نيكي الياباني تعاملات اليوم الجمعة مرتفعا بعد جلسة متقلبة وسط تفاعل المتعاملين مع تغير نبرة محافظ بنك اليابان فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية في شهادته التي أدلى بها أمام البرلمان.

واختتم المؤشر نيكي تعاملات الجمعة على ارتفاع 0.4% إلى38364.27 نقطة بعد أن بدأ اليوم مرتفعا ثم تراجع في منتصف الجلسة ليعاود الارتفاع بعد ذلك.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5%.

وشهد الين تعاملات متقلبة أيضا بسبب تعليقات أويدا، فارتفع في أحدث تداول بنحو 0.5% إلى 145.65 مقابل الدولار، وعوض معظم انخفاضات أمس الخميس.

وتترقب الأسواق خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول في ندوة جاكسون هول السنوية في وقت لاحق اليوم.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أظهرت بيانات اقتصادية رسمية نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، الذي بدأ أول أبريل/نيسان الماضي، أول مرة منذ ربعي عام.

وبلغ معدل نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول 3.1% سنويا مقابل انكماش بمعدل 3.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.

كما سجل الاقتصاد نموا ربع سنوي بمعدل 0.8% في الربع الماضي من العام المالي، مقابل انكماش بمعدل 0.6% خلال الربع السابق.

وفي الوقت نفسه، سجل الإنفاق الرأسمالي نموا بمعدل 0.9% خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من العام المالي الماضي الذي سجل انكماشا بمعدل 0.4%.

كما زاد الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الماضي نموا بمعدل ربع سنوي قدره 1%.