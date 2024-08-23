ارتفاع حجم التجارة بين الصين وأفريقيا بالنصف الأول من 2024

ارتفعت التجارة بين الصين وأفريقيا إلى 167 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية. وبلغت الصادرات الصينية إلى دول هذه القارة خلال تلك الفترة 97 مليار دولار حسب ما أورد موقع أفريكا ريبورت، بينما سجل المصدرون الأفارقة مبيعات بقيمة 69 مليار دولار.

وتتمثل الغالبية العظمى من الصادرات الأفريقية إلى الصين في شكل مواد خام، أو ما يسمى السلع الوسيطة، والتي تمثل 68% من إجمالي التجارة الثنائية، وقد ارتفعت بنسبة 6.4% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.

وتعتمد البلدان الأفريقية بشكل مفرط على بيع المواد الخام غير المعالجة إلى الصين بما يتوافق مع أنماط التجارة الراسخة بين الجانبين. ووفقا لبحث أجراه مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن، الفترة من 2000 إلى 2022، كان 89% من الصادرات الأفريقية إلى الصين عبارة عن موارد خام معظمها من النفط والنحاس وغير ذلك من الموارد المستخرجة.

ويقول موقع أفريكا ريبورت "إذا استمرت وتيرة التجارة الحالية بين الصين وأفريقيا، فإن الجانبين يسيران على الطريق الصحيح لتجاوز العام الماضي وهو 282 مليار دولار من حجم التجارة الثنائية".

وفي حين تسارع السلطات الصينية إلى الادعاء بأنها كانت الشريك التجاري الأكبر لأفريقيا على مدى السنوات الـ15 الماضية، فإن هذا أمر مضلل إلى حد ما. فأفريقيا قارة بينما الصين دولة. مع العلم أن القارة الآسيوية تعد أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وفقا لبيانات من بنك أفريكزيم.

وتزعم مصادر أخرى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال الشريك التجاري الأكبر لأفريقيا، ومن المحتمل أن تحصل الصين على اللقب بحلول عام 2030.

ويقول الموقع "عندما ننظر إلى انهيار التجارة بين الصين وأفريقيا على المستوى الوطني، فإن الأرقام ليست وردية تمامًا نظرًا لأن ثلثي التجارة الصينية مع هذه القارة يتركز في 6-8 بلدان فقط".