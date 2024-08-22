زيادة التبادل التجاري بين إسرائيل و4 دول عربية

كشف تقرير حديث أصدره مكتب الإحصاء الإسرائيلي عن ارتفاع التبادل التجاري بين إسرائيل و4 دول عربية خلال النصف الأول من العام الجاري.

ووفق التقرير فإن إجمالي حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات ومصر والأردن والبحرين والمغرب بلغ 367 مليون دولار في شهر يونيو/حزيران الماضي وحده.

وبحسب البيانات الرسمية الإسرائيلية، تصدر الإمارات تلك الدول في يونيو/حزيران بنحو 272 مليون دولار وهو ما يمثل زيادة 5% في الفترة المقابلة قبل سنة.

المركز الثاني

وجاءت مصر في المركز الثاني بـ35 مليون دولار بزيادة 29% عن المسجل في يونيو/حزيران من السنة الماضية، واحتلت الأردن المركز الثالث بين هذه الدول العربية بـ35 مليون دولار ما يمثل تراجعًا بنسبة 14% مقارنة بيونيو/حزيران 2023.

وبلغ حجم التجارة بين إسرائيل والبحرين في يونيو/حزيران من السنة الماضية 16.8 مليون دولار بزيادة قياسية بلغت 740% مقارنة بالفترة المقابلة من السنة الماضية.

وزادت التجارة بين المغرب وإسرائيل 124% في يونيو/حزيران الماضي إلى 8.5 ملايين دولار .

ولم يصدر عن الدول العربية ما يؤكد أو ينفي صحة هذه البيانات.