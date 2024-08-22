جنرال موتورز تقرر تسريح عشرات العمال في إسرائيل

قررت شركة جنرال موتورز الأميركية لصناعة السيارات تسريح عشرات العمال في إسرائيل، ووفقا لصحيفة كالكاليست الإسرائيلية فإن الخطوة تأتي ضمن إجراءات تشمل عمليات تسريح في مراكز التصنيع خارج الولايات المتحدة لخفض الإنفاق.

ويبلغ عدد موظفي جنرال موتورز في إسرائيل.نحو 800 شخص في مركز صناعي في مدينة هرتسليا.

وكان مصدر مطلع قد ذكر قبل أيام أن جنرال موتورز -أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة- تعتزم الاستغناء عن أكثر من 1000 مهندس برمجة في إطار خطة إعادة هيكلة قطاع البرمجة والخدمات لديها معظمهم في مقر الشركة بمدينة ديترويت الأميركية.

ويبلغ اجمالي القوة العاملة في جنرال موتورز نحو 76 ألف عامل في مختلف أنحاء العالم.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن المصدر القول إن أكثر من 600 من الوظائف التي سيتم الاستغناء عنها ستكون في ولاية ميشيغان، وذلك بعد شهرين من ترقية ديفيد ريتشاردسون وباريس سيتنوك المسؤولين السابقين في شركة الإلكترونيات العملاقة آبل إلى درجة كبير نواب المدير في جنرال موتورز.

وقالت جنرال موتورز في بيان: "في الوقت الذي نبني فيه مستقبل جنرال موتورز علينا تبسيط هيكلها من أجل تحقيق السرعة والامتياز وتبني خيارات شجاعة وإعطاء الأولوية للاستثمارات التي سيكون لها أعظم تأثير" على أداء المجموعة.

وأضافت "نتيجة لذلك قلصنا أحجام فرق معينة داخل قطاع البرمجيات والخدمات. نحن ممتنون لهؤلاء الذين ساعدونا في وضع أساس قوي وضع جنرال موتورز في مكان يتيح لها المضي قدما".

ويأتي ذلك بعد تصريحات مصادر مطلعة عن اعتزام جنرال موتورز تقليص قوتها العاملة في الصين في الوقت الذي ستجتمع قريبا جدا مع شركة "سايك موتور" شريكتها المحلية لمناقشة إعادة هيكلة كبرى لعملياتها في الصين.