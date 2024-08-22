جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية وجهة سياحية غير مألوفة

لا شك أنك فكرت بأن تسافر إلى كوريا الجنوبية ذات يوم، نعم كوريا الشهيرة التي نعرفها وتصنع هواتف سامسونغ وسيارات كيا وهيونداي، ولكن هل سمعت من قبل عن جزيرة تُدعى "جيجو" (Jeju)؟ اليوم سنحدثك عن هذه الجزيرة التي قد لا يعرفها الكثير، ولا يفكرون بها كوجهة سياحية مألوفة.

تقع جيجو جنوب غرب كوريا الجنوبية، وهي أكبر جزيرة في البلاد، وتعد من أكثر أماكن المقصودة للاسترخاء وقضاء العطلات وذلك لما تتمتع به من مناخ رائع وبيئة طبيعية خلابة، وتعود الطبيعة الخضراء الساحرة فيها إلى تربتها الخصبة المتكونة من الحمم البركانية التي شكلت الجزيرة منذ حوالي مليوني عام.

وعام 2011، أدرجت جيجو ضمن عجائب الدنيا السبع الطبيعية الجديدة، إذ تعتبر أنابيب الحمم البركانية -التي تشكل ما يقرب من 10% من مساحة الجزيرة- من مواقع التراث الطبيعي العالمي بحسب تصنيف اليونسكو.

ويمكن الوصول إلى جزيرة جيجو بالقارب، أو بالطائرة التي تعد الوسيلة المفضلة لأكثر من يقصدونها، وتتمتع الجزيرة بمناخ شبه استوائي رطب، أي أنه ممطر معظم أيام السنة، لكنه أكثر دفئًا من بقية مناطق كوريا، كما أنها تشهد 4 فصول مناخية، منها الشتاء البارد المُثلِج، والصيف الحار نسبيا والماطر في بعض الأحيان.

أما أفضل وقت لزيارة جيجو، فينصح بالسفر إليها في الخريف أو بدايات الصيف، أي من أبريل/نيسان وحتى نهاية يونيو/حزيران، ففي هذه الفترة يكون الجو صحوا والشمس مشرقة، وهو توقيت ممتاز للاستمتاع بالأجواء والمناظر الطبيعية.

ويتميز أبريل/نيسان ومايو/أيار بأن أسعار الفنادق فيهما جيدة مقارنة بباقي فترات العام، كما أن هذه الجزيرة تشهد في يونيو/حزيران أفضل طقس لها، من حيث الشمس المشرقة والخَضرة النضرة التي تمنح جيجو أبهى صورها.

لماذا هي مميزة؟

أهم ما يميز جيجو هي الطبيعة غير التقليدية، وهذا ما يجعلها وجهة سياحية غير مألوفة، فالطبيعة البركانية للجزيرة خلفت أعجوبة طبيعية تُذهل كل من ينظر إليها وتذهب بخياله بعيداً، تسمى هذه الأعجوبة "قمة شروق الشمس Sunrise Peak" أو "سيونجسان إيلتشولبونغ Seongsan Ilchulbong" باللغة الكورية.

سيونجسان إيلتشولبونغ قطعة بركانية صغيرة مخروطية الشكل، مجوفة من الأعلى كلها، وكأنها وعاء طهي مكسو بالحشائش الخضراء ولكن من صنع الخالق سبحانه وتعالى، ويبلغ ارتفاعها حوالي 180 مترا عن مستوى سطح البحر وقطرها نحو 600 متر.

كل ما يجب عليك القيام به هو الاستيقاظ مبكرًا قبل الفجر لتتمكن من ارتقاء هذه القمة ومشاهدة شروق الشمس، وهو من أروع ما يمكن مشاهدته في الطبيعة.

ولكن عزيزي المسافر، إن لكل شيء جميل ثمنا باهظا، فيستغرق الصعود إلى القمة أو النزول منها باستخدام السلالم عادةً نصف ساعة مشياً على الأقدام، ولكن المنظر الذي ستراه هناك يستحق العناء وبجدارة.

ما يمكن الاستمتاع به

تعد جيجو وجهة سياحية متكاملة بغض النظر عن باقي أنحاء كوريا، فيكفيك السفر إلى كوريا وتحديداً إلى هذه الجزيرة فقط وستستمتع هناك طيلة العطلة، سواء كنت بمفردك أو مع عائلتك دون ملل.

ولكن من الجدير بالذكر أنه لا توجد مواصلات عامة بكثرة كالقطارات والمترو، وإن أفضل وسيلة للتنقل هناك هي استئجار سيارة خاصة دون سائق أو بسائق.

ويمكننا القول إن 3 أيام في جيجو ستكفيك للقيام جولة سريعة لأهم المعالم والنشاطات هناك، وأما 5 أيام فهي المدة المثالية للاستمتاع بأنشطة ومعالم ومزارات أكثر، وأما 7 أيام وما فوق فستوفر لك الاستمتاع والاسترخاء معاً، واكتشاف أماكن جديدة لم تكن في حسبانك.

أولا- الطبيعة

أنبوب الحمم البركانية Manjanggul Lava Tube عبارة عن كهف بركاني يمتد حوالي 7.5 كيلومترات داخل الأرض، ويبلغ أقصى ارتفاع له 25 مترًا وعرضه 18 مترا، وهذه القياسات تجعله أحد أكبر أنابيب الحمم البركانية بالعالم.

والغريب أنه -وبعد التجول في الكهب الكبير والعميق- ستكتشف أن معظم الكهف مغلق، مع وجود كيلومتر واحد فقط مفتوح للسياح.

ويعد شلال جيونغ بانغ Jeongbang من أجمل وأطول الشلالات في جيجو، ويبلغ ارتفاعه 23 مترا تقريبا وهو قريب جدا من البحر، وما يميز هذا الشلال أنه باستطاعتك الاقتراب منه بشكل كبير وأخذ صور رائعة على عكس الشلالات الأخرى في جيجو.

وهناك جبل ومتنزه هالاسان Hallasan حيث يقف الجبل وسط جيجو، وربما يكون المعلم الأكثر تميزًا لبعض الناس بالجزيرة، ويسمى أيضًا جبل يونغجوسان، ويعني "الجبل المرتفع بما يكفي لسحب المجرة".

ثانيا- المتاحف

متحف جيجو للطيران يدمج التعليم والترفيه حول موضوع الطيران، ويعرض مجموعة متنوعة من الطائرات التي تحكي عن تراث الطيران العالمي، والقوات الجوية الكورية خصوصا، وهو مناسب جداً للأطفال لجمعه بين الاستفادة والمتعة.

ويعد متحف الفن أكبر وأحدث متحف بالجزيرة، حيث تمت إعادة تصميم المبنى، الذي كان عبارة عن مصنع لتصنيع مكبرات الصوت، لإنشاء عالم من الفنون البصرية باستخدام أحدث التقنيات.

كما يضم المبنى -الذي تبلغ مساحته 4.6 كيلومترات مربعة 10 معارض ضوئية وصوتية ملونة يتم عرضها رقميًا على شاشات كبيرة، بما في ذلك جدار عرض يبلغ ارتفاعه 10 أمتار، وتعرض الشاشات المتداخلة أنواعاً عديدة من الأنماط مثل: الشلالات والحدائق والزهور والأمواج والشواطئ والغابات ورحلات السفاري الليلية والنجوم وغيرها.

قرية جيجو الشعبية وتعد متحفاً مفتوحا في الهواء الطلق تستنسخ الحياة القديمة لسكان الجزيرة بالقرن الـ19، وبمجرد دخولها ستشعر أنك تعاصر السكان الكوريين المحليين وستتعرف على حياتهم من خلال التجول عبر البيوت القديمة، كما سترى كل تفاصيل البيت المحلي القديم من المطابخ وغرف النوم وغرف الملابس والمزارع.

ثالثاً- الأنشطة

ركوب غواصة: نعم كما قرأت عزيزي المسافر يمكنك ركوب غواصة تسع 66 شخصاً لمشاهدة الأحياء البحرية والشعب المرجانية والسفن الغارقة في المياه المحيطة بالجزيرة.

وتعد هذه الرحلة من أميز الأنشطة حول العالم الفريدة من نوعها. مع الأخذ في الاعتبار أن الغواصة تعمل في الظروف الجوية الملائمة فقط، ويجب حجزها قبل فترة كافية من سفرك.

ولا يمكنك الذهاب إلى جزيرة جيجو دون الذهاب إلى متحف الأحياء المائية، وأكواريم الأحياء المائية وهو أكبر منشأة للأحياء المائية بدول شرق آسيا، فالأكواريم يضم أكثر من 45 ألف كائن بحري من المناطق المحلية والخارجية، وهو مكان جذب مناسب للعائلات يوصى به بشدة.

ويعد شاطئ هاميدوك أحد أفضل الأماكن السياحية بجيجو بفضل رماله الناعمة واحتوائه على العديد من الرياضات المائية، مثل التجديف بالكاياك، والغوص والتزلج على الماء وبطبيعة الحال السباحة.

وسيكون من المناسب أن تضع خطة سفر لا تقل عن أسبوعين لزيارة كوريا الجنوبية لتتمكن من الاستمتاع بوقتك ومالك، حيث إن تذكرة السفر إلى هذه البلاد البعيدة غالبا لن تكون رخيصة الثمن، وليس من السهل تكرار زيارتها.