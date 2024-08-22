تعويضات نازحي شمال إسرائيل تثير خلافات حادة في وزارة المالية

طلب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش من مفوض الميزانيات في الوزارة التماهي مع سياسته الاقتصادية، لا سيما حيال نفقات تعويضات نازحي الشمال، وإلا فعليه التنحي عن منصبه، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.

وحسب الصحيفة، كتب سموتريتش رسالة إلى مفوض الميزانيات يوغيف غرادوس، تضمّنت: "طالما أنك لا تتماهى مع سياستي الاقتصادية وتعتقد أنك تواجه صعوبة في تنفيذها، فمرحبًا بتنحيك. وطالما أنك في منصبك، فأنت تابع لي وستتبع سياساتي وتعليماتي".

خارج الميزانية

يأتي الصدام في أعقاب مطالبة سموتريتش لغرادوس بتنظيم "بند خارج الميزانية" لتمويل تعويضات النازحين من الشمال (على جبهة حزب الله)، في حين يصر غرادوس على أن ميزانية 2024 قد تم إقرارها بالفعل، ولإجراء تغييرات بأثر رجعي، يجب خفض بنود الميزانية الأخرى.

ونقلت غلوبس عن أوري يوغيف، مفوض الميزانيات بين عامي 2002 و2004 عندما كان بنيامين نتنياهو وزيرًا للمالية، والذي شغل، كذلك، مناصب عليا أخرى في القطاع العام وهو اليوم رجل أعمال، قوله "حدثت خلافات بين الوزير والمفوض مرات عديدة من قبل، ولا توجد مشكلة هنا. من يقرر في النهاية هو الوزير، ومن وظيفته أن يعكس الحقيقة المهنية ويقدم البدائل المهنية، لمجلس الوزراء والجمهور، هو المسؤول. هذا هو التوازن الحساس هنا".

ونقلت الصحيفة أيضا عن أودي نيسان، الذي كان مفوض الميزانية بين عامي 2009 و2011 في عهد وزير المالية يوفال شتاينتس، والذي يعمل اليوم محاضرًا في الاقتصاد في الجامعة العبرية في القدس المحتلة قوله: "ثمة إجراءات داخلية لإدارة الخلافات. يحدث أن يفكر الوزير بطريقة معينة، ويفكر المفوض بطريقة أخرى.. لكن من المشروع أكثر تنفيذ السياسة التي يمليها الوزير، وإذا كان المفوض يعتقد أنها خطأ كبير، فيمكنه دائمًا الاستقالة".

ومع ذلك، يتفق كل من يوغيف ونيسان على أنه في حين أن الخلافات مشروعة وأن الوزير هو الذي يجب أن يقرر، فإن القصة هنا مختلفة، فيقول نيسان: "نحن في وضع مختلف تماما. الوزير لا يقوم بالإجراءات المطلوبة. آخر المناقشات حول موازنة 2025 كانت في يونيو/حزيران. القانون يملي عملية قانونية ومنظمة، تسمح بإقرار الموازنة بحلول نهاية العام. لكنه تجنب ذلك لمدة شهرين واختفى ولم يقم بواجبه القانوني. لم تكن ثمة إجراءات ولا بيانات حول موازنة 2025، هذه هي الخلفية".

جدل الإجراءات

وحسب الصحيفة، فإن المشكلة لا تكمن فقط في تأخير وزير المالية في إعداد الموازنة، بل في نوع طلباته من مسؤولي الوزارة كذلك، وفق يوغيف الذي قال: "عندما تقرأ الخطابات العامة، يمكنك أن ترى أن رئيس قسم الميزانية يقف في الغالب عند البوابة ويحذر. ما يريده سموتريتش هو أن يفعل المسؤولون ما يقوله الوزير، بما في ذلك استرضاء الجمهور. بعد كل شيء، إذا قرر الوزير أنه يريد زيادة ميزانية الدولة لعام 2024 على حساب العجز -دع قسم الميزانية يعدها، وسوف يجري الكنيست 3 قراءات. لكن من غير القانوني وغير الأخلاقي أن نطالب قسم الميزانية بالقيام بأشياء، بينما نخفيها عن الجمهور".

ونقلت الصحيفة عن شموئيل سلافين، الذي شغل منصب المدير العام لوزارة المالية ووزارة الرفاهة، قوله: "معظم قيادات وزارة المالية اليوم في معارضة للوزير. الوزارة بأكملها لا تعمل بشكل جيد، ومن الصعب جدًا العمل على هذا النحو. إذا كان ثمة وزير لا يحبه المسؤولون، فإنهم لا يأخذون رأيه في الاعتبار. الوزير الحالي، على الرغم من أنه ليس محترفًا، فهو رجل ذكي".

ويضيف سلافين: "لدى قسم الميزانية حقيبة من التوصيات التي يخرجها من الدرج، وبمجرد ألا يكون سموتريتش مستعدًا لها، فإن ذلك يسلب القسم قدرًا كبيرًا من حرية العمل. حتى في مكتب رئيس الوزراء، يرى البروفيسور سمحون (المستشار الاقتصادي لنتنياهو) أشخاصًا غير محترفين في قسم الميزانية. ثمة مزيج إشكالي بين سموتريتش ومكتب رئيس الوزراء ضد قيادة وزارة المالية، وهي قصة معقدة.. في رأيه، في حالة عدم الاتفاق الأساسي فإن الأمر الأكثر طبيعية هو الاستقالة.. لكن لا داعي للقلق، فهو لن يستقيل".

ووفق الصحيفة، يصر يوغيف على أن "موقف مفوض الميزانية هو أيضًا، وفقًا للقانون، موقف حارس البوابة، الذي يحمي الجمهور من الضغوط السياسية. ودوره، من بين أمور أخرى، هو أن يكون قادرًا على تحمل مثل هذه الضغوط وعدم الاستقالة".