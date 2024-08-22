الذهب يتخلى عن مستواه القياسي وسط ترقب تخفيض الفائدة الأميركية

انخفضت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الخميس، متخلية عن أعلى مستوياتها على الإطلاق التي سجلتها في وقت سابق هذا الأسبوع، وسط ارتفاع الدولار قبل نشر بيانات للوظائف في الولايات المتحدة وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي قد يقدم مزيدا من المؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة.

نزول من القمة

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.27% إلى 2505.27 دولارات للأوقية (الأونصة) ليتداول دون أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله يوم الثلاثاء وبلغ 2531.60 دولارا، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.27% إلى 2540.70 دولارا.

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من جهته، قال إيليا سبيفاك، خبير الاقتصاد الكلي العالمي لدى تيستيلايف، إن السوق شهدت تقلبات من مكاسب وخسائر طفيفة في الآونة الأخيرة، مما يشير إلى مرحلة من التماسك.

وأضاف: "من محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي ليوليو/تموز الماضي، تشعر بأن البنك جاهز لخفض أسعار الفائدة.. يتعين على البنك المركزي الآن أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة وإلا فإنه يكون قد بالغ في تشديد سياسته النقدية وينتهي به الأمر إلى إلحاق ضرر بالاقتصاد من غير مبرر".

الدولار

وبعد أن لامس -أمس الأربعاء- أدنى مستوى له منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول، ارتفع مؤشر الدولار 0.2%، وقت إعداد هذا التقرير، مدفوعا بنشر محضر الاجتماع الذي عقده المركزي الأميركي يومي 30 و31 يوليو/تموز وأظهر أن المسؤولين يميلون بقوة لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وعادة ما تزيد بيئة أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

ويترقب المستثمرون الآن ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي تبدأ اليوم الخميس، ومن المقرر أن يتحدث فيها رئيس المركزي الأميركي جيروم باول غدا الجمعة.

وتترقب السوق أيضا بيانات طلبات إعانة البطالة الجديدة المقرر صدورها اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.17% إلى 29.55 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.1% إلى 962.8 دولارا، وانخفض البلاديوم 0.76% إلى 958.50 دولارا.