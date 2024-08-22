الأردن ينشئ محطة تغويز بميناء العقبة لتأمين إمدادات الكهرباء

فاز تحالف يضم شركة أتلانتيك جلف آند باسيفيك (إيه.جي آند بي) السنغافورية بعقد لإنشاء محطة برية للغاز الطبيعي المسال في الأردن، وفق بيان للشركة.

ومن المقرر أن يتم إنشاء محطة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح البرية في ميناء العقبة (جنوبي الأردن) بقدرة تغويز 720 مليون قدم مكعب قياسي يوميا.

والتغويز هو تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية الطبيعية للاستخدام في محطات توليد الطاقة الكهربائية، وباتت هذه العملية معروفة كتقنية مرنة وسريعة التطبيق وذات جدوى اقتصادية في توليد الكهرباء.

تشغيل المحطة

وذكرت (إيه.جي آند بي) في بيان أُرسل مساء الأربعاء أن المحطة سيتم الانتهاء منها وتشغيلها وتسليمها في غضون 22 شهرا على أن يبدأ التشغيل بحلول الربع الثاني من عام 2026.

وقالت الشركة إن "الأردن يعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاته في الكهرباء والصناعة، لكنه يواجه تحديات تتعلق بموثوقية الإمدادات. وستوفر محطة الغاز الطبيعي المسال الجديدة للأردن المرونة اللازمة للوصول إلى الغاز الطبيعي المسال من مختلف الموردين العالميين، مما يضمن مصدر طاقة مستقرا وآمنا".

ويتألف التحالف من (إيه.جي آند بي) وشركة تابعة لها تسمى (غاز إنتيك) وعيسى حدادين للإنشاءات ومقرها الأردن، وقد مُنح العقد للتحالف من قبل (شركة تطوير العقبة) للبنية التحتية والمملوكة للدولة.

اتفاق

يشار إلى أن شركة تطوير العقبة وائتلاف الشركات العالمية وقعا الاثنين الماضي اتفاقا لتنفيذ تطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح للغاز الطبيعي المسال بالعقبة بكلفة 125 مليون دولار، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وتضمن الاتفاق إنشاء وحدة تغيير شاطئية، بالإضافة الى أعمال التطوير على ميناء الغاز الطبيعي الحالي.

ويهدف الأردن من المشروع إلى الإبقاء على خيار استيراد الغاز الطبيعي المسال والمستخدم لأغراض توليد الطاقة الكهربائية وتزويد الصناعات كخيار إستراتيجي في حالات انقطاع أي من مصادر التزويد الحالية مع تحقيق وفر مالي على تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأنشأت شركة تطوير العقبة ميناء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للغاز الطبيعي المسال عام 2015، ويتضمن التسهيلات اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة الى استئجار وحدة تخزين وتغيير عائمة، لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله الى الحالة الغازية لمواجهة انقطاع الغاز الطبيعي خلال تلك الفترة، إضافة إلى إيجاد خيار بديل لمواجهة أي حالات انقطاع أو عدم كفاية تزويد الغاز الطبيعي.