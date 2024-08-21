وسط تصاعد التوترات.. استمرار اضطرابات حركة الطيران للشرق الأوسط

دفع الخوف من اتساع نطاق حرب إسرائيل على قطاع غزة إلى مزيد من الجبهات في الشرق الأوسط، شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب بعض المجالات الجوية التي وصفتها بغير الآمنة.

واغتالت إسرائيل القائد في حزب الله اللبناني فؤاد شكر، وطالتها الاتهامات باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران خلال الشهر الماضي، مما زاد من توقعات رد من إيران وحزب الله على تل أبيب بما قد يشمل هجوما صاروخيا أو بالمسيرات.

وفيما يلي بعض شركات الطيران التي أدخلت تعديلات على خدماتها من المنطقة وإليها:

شركة طيران إيجين

ألغت الشركة، وهي الناقل الوطني اليوناني، رحلاتها من وإلى العاصمة الأردنية عمّان حتى 30 سبتمبر/أيلول، ومن وإلى بيروت حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول، ومن وإلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول.

الخطوط الجزائرية

علقت الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها من وإلى لبنان مؤقتا حتى إشعار آخر.

إير بالتيك

ألغت الشركة المملوكة لحكومة لاتفيا جميع رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى 25 أغسطس/آب.

إير فرانس – كيه إل إم

استأنفت إير فرانس رحلاتها الجوية بين باريس وبيروت يوم 15 أغسطس/آب، بعد أن علقتها لأسبوعين.

وألغت الذراع الهولندية كيه إل إم جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وألغت وحدة ترانسافيا للطيران منخفض التكلفة الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 31 مارس/آذار 2025، والرحلات الجوية إلى عمّان حتى الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

إير إنديا

علقت شركة الطيران الهندية رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر.

كاثي باسيفيك

ألغت الشركة التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 27 مارس/آذار 2025.

دلتا إيرلاينز

مددت شركة دلتا إيرلاينز الأميركية تعليق الرحلات الجوية إلى إسرائيل حتى 30 سبتمبر/أيلول.

إيزي جت

قال متحدث باسم إيزي جت إن الشركة البريطانية للطيران منخفض التكلفة أوقفت رحلاتها من وإلى تل أبيب في أبريل/نيسان، وستستأنفها في 30 مارس/آذار 2025.

فين إير

تواصل شركة الطيران الفنلندية تجنب المجال الجوي الإيراني ما قد يؤدي إلى تمديد وقت الرحلات من وإلى الدوحة.

إيتا إيروايز

مددت شركة الخطوط الجوية الإيطالية (إيتا) تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 21 أغسطس/آب الجاري.

لوت

قالت شركة الطيران البولندية في تصريح أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز إنها علقت رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت حتى 26 أغسطس/آب الجاري.

مجموعة لوفتهانزا

مددت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية، التي تضم أيضا الخطوط الجوية السويسرية وخطوط بروكسل الجوية والخطوط الجوية النمساوية، تعليق الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمّان ومدينة أربيل العراقية حتى 26 أغسطس/آب الجاري.

رايان إير

ألغت رايان إير أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 30 سبتمبر/أيلول القادم، بسبب "قيود تشغيلية".

الخطوط السنغافورية

أوقفت الشركة التحليق عبر المجال الجوي الإيراني وتسلك مسارات بديلة.

صن إكسبرس

قالت شركة صن إكسبرس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط التركية ولوفتهانزا إنها علقت رحلاتها إلى بيروت حتى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق ما نقلت عنها رويترز.

تاروم

مددت شركة الطيران الرومانية الوطنية يوم 20 أغسطس/آب تعليق رحلاتها الجوية إلى بيروت حتى الثاني من سبتمبر/أيلول القادم، فيما استأنفت مؤقتا الرحلات الجوية إلى تل أبيب وعمّان حتى 23 أغسطس/آب الجاري.

يونايتد إيرلاينز

علقت شركة الطيران التي تتخذ من شيكاغو مقرًا، رحلاتها إلى تل أبيب لفترة غير محددة، وكانت الشركة قد علقت رحلاتها اليومية بين نيوارك بولاية نيوجيرسي وتل أبيب في 31 يوليو/تموز، مرجعة ذلك إلى أسباب أمنية.

بيولينغ

ألغت الشركة الإسبانية للطيران منخفضة التكلفة، المملوكة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي إيه جي) جميع رحلاتها إلى تل أبيب وعمّان حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول.

تنبيهات تتعلق بالمجال الجوي اللبناني

نصحت بريطانيا شركات الطيران في المملكة المتحدة بعدم دخول المجال الجوي اللبناني من الثامن من أغسطس/ آب حتى الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، مشيرة إلى "خطر محتمل على الطيران من نشاط عسكري".