روسيا والصين تواصلان تعزيز شراكتهما الإستراتيجية

أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن روسيا والصين تمتلكان كل المقومات اللازمة لتعزيز شراكتهما الإستراتيجية، وذلك خلال اجتماعه مع نظيره الصيني، لي تشيانغ وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية.

جاء ذلك في أعقاب الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار ميشوستين -وفق تاس- إلى أن التجارة الثنائية بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا بنسبة 23% العام الماضي، لتصل إلى أكثر من 20 تريليون روبل (217 مليار دولار أميركي).

وقال ميشوستين "مهمتنا هي ضمان تنفيذ قرارات قادة البلدين لسنوات قادمة"، مؤكدًا أن الأساس المطلوب لذلك موجود بالفعل.

تأتي هذه التصريحات في وقت يسعى فيه البلدان إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والطاقة والتكنولوجيا.