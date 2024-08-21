تسلا تستدعي 9136 سيارة من طراز إكس

قالت إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة في الولايات المتحدة إن شركة تسلا تعمل على سحب 9136 سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (إس يو في) من طراز إكس، بسبب وجود عيب في السقف قد يتسبب في انفصال جزء منه، وهو ما يزيد من احتمال وقوع حوادث.

وقالت الإدارة في رسالة، بتاريخ 20 أغسطس/آب الجاري، "ربما تم لصق الجزأين التجميليين في مقدمة سقف السيارة وفي المنتصف من دون وضع طبقة (لاصقة) أساسية. لذا، قد ينفصل جزء أو كلا الجزئين عن السيارة".

وجاء أيضا في الرسالة أن تسلا ستختبر قوة التصاق هذين الجزأين في السقف وستعيد تركيبهما مجانا، حسب الحاجة.

وهذه من المرات النادرة التي تستدعي فيها الشركة -التي مقرها في أوستن بولاية تكساس- سيارات لعيوب غير برمجية، إذ تعمل عادة على إصلاح عيوب المركبات عن طريق تحديث برمجيات التشغيل عبر شبكة لاسلكية أو شبكات الهاتف المحمول.

وأفادت الشركة المطورة لمنصة إدارة عمليات الاستدعاء بيزيكار بأن تسلا استدعت ما يقرب من 2.6 مليون مركبة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة في أول 6 أشهر من العام الجاري، لتحل في المركز الثاني بعد "فورد موتور" التي استدعت نحو 3.6 ملايين مركبة في الولايات المتحدة.