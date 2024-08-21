الدولار يسجل أدنى مستوى أمام اليورو والذهب ينزل من قمته

عوض الدولار في تعاملات اليوم الأربعاء بعض خسائره بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته أمام اليورو هذا العام وسط ترقب المتعاملين لمراجعات لبيانات الوظائف الأميركية وخطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول.

وصعد اليورو إلى 1.1132 دولار، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول، وذلك في ظل زيادة المستثمرين رهاناتهم على خفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة هذا العام، ما قلص عوائد سندات الخزانة الأميركية وأثر على الدولار.

وجرى تداول اليورو في أحدث تعاملات منخفضا 0.04% إلى 1.1124 دولار في ظل تقدم الدولار.

تأثير المخاوف

وأرجع بعض المحللين هبوط عوائد السندات إلى المخاوف الحالية إزاء الاقتصاد والقلق من تعديل بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، ويجعل انخفاض العوائد سندات الخزانة أقل جاذبية ويضغط على الدولار.

وسيصدر مكتب إحصاءات العمل بيانات معدلة للأعداد من أبريل/نيسان 2023 إلى مارس/آذار 2024 في وقت لاحق اليوم الأربعاء بالاستعانة ببيانات الضرائب.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين و3 عملات رئيسية أخرى، خلال الليل إلى أدنى مستوياته منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول عند 101.30 نقطة، قبل أن يستقر عند 101.44 نقطة، وقت إعداد هذا التقرير.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته منذ يوليو/تموز 2023 عند 1.3054 دولار، لكنه تخلى عن بعض مكاسبه ليسجل 1.3041 دولار.

وسيحظى الخطاب الذي سيلقيه باول يوم الجمعة في ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي ينظمها مجلس الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي بمتابعة وثيقة بحثا عن أي تلميحات عن الحجم المحتمل لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، وما إذا كان من المرجح خفض تكاليف الاقتراض في كل اجتماع لاحق للبنك.

وجاء أداء الدولار متقلبا أمام العملة اليابانية، إذ تراجع 0.21% إلى 144.945 ينًّا، ثم صعد 0.39% إلى 145.82 ينًّا، وقت إعداد هذا التقرير.

أما الدولار الأسترالي فقد هبط من أعلى مستوى خلال شهر عند 0.6749 دولار أميركي الذي سجله أمس الثلاثاء، وبلغ في أحدث تعاملات 0.674 دولار أميركي.

الذهب

في سياق متصل، تراجعت أسعار الذهب، اليوم، بعدما بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق أمس، بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي وخطاب رئيسه جيروم باول للبحث عن مؤشرات على مسار خفض الفائدة المحتمل.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.17% إلى 2510 دولارات للأوقية (الأونصة)، وقت إعداد هذا التقرير، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.18% إلى 2546 دولارا.

ولم يتمكن الذهب من التشبث بذروته رغم انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته هذا العام وتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهبط المعدن النفيس من أعلى مستوى على الإطلاق عند 2531.60 دولارا الذي سجله أمس الثلاثاء، لكنه ظل فوق مستوى 2500 دولار للأوقية.

ونقلت رويترز عن كبير المحللين في أكتيف تريدز، ريكاردو إيفانجليستا، قوله "في الوقت الحالي، العامل الرئيسي وراء الهدوء النسبي في الأسواق هو حالة الانتظار والترقب من جانب العديد من المتداولين، قبل ندوة جاكسون هول".

وأضاف "من المتوقع أن يتحدث جيروم باول يوم الجمعة ويأمل الكثيرون أن يكون خطابه بمثابة نقطة انطلاق لدورة خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي".

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، يتوقع المتعاملون في السوق خفضا لأسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر/أيلول، ويرجحون بنسبة 71% خفضها بمقدار 25 نقطة أساس.

ويتجه الذهب لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2020، إذ ارتفع نحو 470 دولارا، أو 22% خلال 2024، ومن المتوقع أن تساعد التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة وخفض أسعار الفائدة المحتمل في دعم المعدن النفيس ودفعه إلى مستويات أعلى.