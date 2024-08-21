أسهم شركة ترامب الإعلامية تتراجع إلى مستوى قياسي

هبطت أسهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا -التي يملك أغلب أسهمها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب– إلى مستويات قياسية أمس الثلاثاء، وذلك بعد عودة المرشح الجمهوري للرئاسة في الآونة الأخيرة إلى منصة التواصل الاجتماعي المنافسة، إكس.

وانخفض سهم ترامب ميديا إلى 21.33 دولارا، أي أكثر من 4% وأنهى السهم التعاملات منخفضا 3.7% عند 21.42 دولارا، في ثامن جلسة من الخسائر على التوالي.

استطلاعات الرأي

وتأثر السهم بتراجع ترامب في استطلاعات الرأي وأسواق الرهان على الانتخابات خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ اعتبر بعض المتداولين الأفراد سهم الشركة رهانا على إذا ما كان ترامب سيفوز بولاية ثانية.

ووصل السهم إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 79.38 دولارا خلال ظهوره الأول في بورصة ناسداك يوم 26 مارس/آذار الماضي، بعد الاندماج مع شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة "ديجيتال وورلد أكويزيشن كورب".

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة ترامب ميديا -التي يعد تطبيق تروث سوشيال من أصولها الرئيسية- عن خسارة ربع سنوية بلغت 16.4 مليون دولار وإيرادات بلغت 837 ألف دولار فقط.

وتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 4.3 مليارات دولار، بانخفاض عن أكثر من 8 مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام.

وبدأ ترامب النشر على منصة إكس الأسبوع الماضي لأول مرة منذ نحو عام، تزامنا مع مقابلة مع مالك الشركة إيلون ماسك.

وخسر ترامب خلال الأسابيع القليلة الماضية تقدمه الكبير في استطلاعات الرأي ضد كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالي.

يشار إلى أن سهم "ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب" سجل ارتفاعات بعد أداء مهتز للرئيس جو بايدن أمام دونالد ترامب في المناظرة بينهما يونيو/حزيران الماضي.