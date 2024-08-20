الخطوط القطرية تستحوذ على 25% من إيرلينك بجنوب أفريقيا

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الثلاثاء، استحواذها على حصة 25% في شركة الطيران إيرلينك في جنوب أفريقيا، لتوسع الناقلة الخليجية المملوكة للدولة حصص الأقلية التي تملكها في شركات طيران أخرى.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية بدر محمد المير، أن الاستحواذ سيتيح المجال أمام الخطوط القطرية الوصول إلى المسافرين من وإلى المدن الإقليمية في جنوب وشرق أفريقيا الذين يسافرون على متن رحلات إيرلينك، ما سيعزز إستراتيجية الخطوط القطرية المتبعة للنمو والتوسع في القارة، باعتبارها عنصرا حيويا لنجاح الاقتصاد فيها.

وأضاف أن استثمار الخطوط القطرية في إيرلينك يبين مدى أهمية القارة الأفريقية لمستقبل أعمال المجموعة، حيث إن "هذه الشراكة تظهر ثقتنا ليس فقط في إيرلينك، بوصفها شركة طيران قادرة على التأقلم وقوية ماليا وتتمتع بأسس ومبادئ راسخة، إنما أيضا في سوق السفر الواعد الذي يمتلك إمكانيات هائلة في أفريقيا..".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة إيرلينك رودجر فوستر، خلال المؤتمر الصحفي، إن وجود الخطوط الجوية القطرية كـ"شريك مساهم يعد دعما قويا لشركة إيرلينك، ويشدد على التزامنا بأسواق السفر التي نشغل رحلاتنا الجوية إليها، فضلا عن أسواق أخرى نخطط لإضافتها إلى شبكة وجهاتنا".

يشار إلى أن هذا الاستثمار في إيرلينك، التي تشغل رحلاتها الجوية إلى أكثر من 45 وجهة في 15 دولة أفريقية، يساهم في تعزيز شراكة الرمز المشترك بين الناقلتين، ويأتي ليستكمل الخطط التوسعية للناقلة الوطنية لدولة قطر -المصنفة كأفضل شركة طيران في العالم والحائزة على العديد من الجوائز العالمية- لتعزيز عملياتها التشغيلية في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

وفي سياق متصل، تسعى الشراكة بين الخطوط القطرية وإيرلينك إلى المواءمة بين برامج الولاء الخاصة بالشركتين /نادي الامتياز التابع للخطوط القطرية وإيرلينك سكاي بكس.

ومن الجدير ذكره أن الخطوط القطرية تشغل حاليا رحلاتها الجوية إلى 29 وجهة أفريقية، وقد شهد سوق السفر في القارة نموا قويا، حيث أضافت الناقلة القطرية 9 وجهات جديدة في أفريقيا إلى شبكة وجهاتها المتنامية منذ ديسمبر/كانون الأول 2020.

وإيرلينك هي شركة طيران محلية مملوكة للقطاع الخاص تعمل في جنوب أفريقيا.

وتمتلك الخطوط الجوية القطرية أيضا حصص أقلية في مجموعة الخطوط الجوية الدولية المالكة للخطوط الجوية البريطانية (بريتش إيرويز) وخطوط لاتام الجوية وخطوط كاثي باسيفيك الجوية في هونغ كونغ وخطوط تشاينا ساذرن (خطوط جنوب الصين الجوية).