ارتفاع قياسي جديد لأسعار الذهب

وصلت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بالطلب القوي من البنوك المركزية وصناديق الاستثمار المتداولة "إي تي إف إس" (ETFs)، حيث يواصل المستثمرون التوجه نحو المعدن الثمين باعتباره ملاذا آمنا في ظل حالة عدم الاستقرار العالمية، بحسب منصة "ياهو فاينانس".

وارتفع سعر الذهب الفوري إلى أكثر من 2525 دولارا للأونصة، في حين ارتفعت عقود ديسمبر/كانون الأول الآجلة إلى أكثر من 2560 دولارا للأونصة، مما جعل الذهب واحدا من أفضل المعادن أداء في عام 2024.

وكان شراء البنوك المركزية عاملا رئيسيا وراء هذا الارتفاع -وفق رويترز- حيث وصلت مشتريات الذهب إلى مستويات قياسية في الربع الأول من العام.

ووفقا لسوليتا مارسيللي، الرئيسة التنفيذية للاستثمار في الأميركتين "يو بي إس غلوبال ويلثت مانجمنت" -في حديث لياهو-، فإنه من المتوقع أن تصل أسعار الذهب إلى 2600 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2024، مدعومة بالطلب القوي من البنوك المركزية وزيادة النشاط من صناديق الاستثمار المتداولة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بأكثر من 23% منذ بداية العام، مما جعلها واحدة من أقوى الأصول أداء في عام يعاني من التوترات الجيوسياسية التي دفعت المستثمرين إلى البحث عن الملاذات الآمنة.

ووفقا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب في جميع أنحاء العالم تدفقات إيجابية لثلاثة أشهر متتالية، مع تفوق النشاط في أميركا الشمالية على أوروبا وآسيا خلال يوليو/تموز الماضي.

وبالنظر للمستقبل، يُتوقع أن يكون الحدث الرئيسي التالي لسوق الذهب هو خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول في ندوة جاكسون هول الاقتصادية يوم الجمعة، حيث سيترقب المستثمرون الإشارات التي قد تؤكد توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل.