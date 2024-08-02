انخفاض حاد للأسهم الأميركية عند الافتتاح والدولار يتراجع

هبطت مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل حاد عند الافتتاح -اليوم الجمعة- بعد بيانات ضعيفة للوظائف، مما زاد من المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد.

وشهدت أسهم "أمازون دوت كوم" و"إنتل كورب" انخفاضات كبيرة بسبب توقعات مخيبة للآمال.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 272.6 نقطة أو 0.68% إلى 40 ألفا و75.33 نقطة عند الفتح.

وخسر مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 70.1 نقطة أو 1.29% إلى 5376.63 نقطة، كما هبط مؤشر ناسداك المجمع 413.7 نقطة أو 2.41% إلى 16 ألفا و780.446 نقطة.

في الأثناء، انخفض الدولار بعد تقرير وظائف أضعف من المتوقع في يوليو/تموز الماضي، مما زاد من التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول المقبل لمنع تباطؤ اقتصادي حاد.

وكان أصحاب العمل قد أضافوا 114 ألف وظيفة في يوليو/تموز الماضي، وهو ما يقل عن العدد المتوقع وهو 175 ألف وظيفة.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، متجاوزا توقعات خبراء الاقتصاد بأن يظل من دون تغيير عند 4.1%.

وانخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس قوة العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات- نحو 2% إلى 102.97 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 21 مارس/آذار الماضي.

وارتفع اليورو 0.9% إلى 1.0888 دولار.

وانخفض الدولار 1.23% إلى 147.53 ينا، بعد أن لامس في وقت سابق 147.02 ينا، وهو أدنى مستوى له منذ 12 مارس/آذار الماضي.