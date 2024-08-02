الوظائف في أميركا تخالف التوقعات والبطالة ترتفع

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يوليو/تموز الماضي، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو ما قد يزيد المخاوف من تدهور سوق العمل، الأمر الذي قد يجعل الاقتصاد عرضة للركود.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقرير التوظيف اليوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 114 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بمقدار 179 ألف وظيفة في يونيو/حزيران الماضي بعد التعديل بالخفض.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع الوظائف بمقدار 175 ألف وظيفة بعد زيادة قدرها 206 آلاف وظيفة في يونيو/حزيران الماضي.

وتراوحت التقديرات بين 70 ألف وظيفة و225 ألف وظيفة.

ومثّل ارتفاع معدل البطالة من 4.1% في يونيو/حزيران الماضي الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي. وقد يؤدي هذا إلى تزايد المخاوف بشأن استدامة النمو الاقتصادي.