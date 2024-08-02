الذهب يتجه لأفضل مكسب أسبوعي خلال 4 أشهر

تتجه أسعار الذهب لتحقيق أفضل مكسب أسبوعي منذ أبريل/نيسان الماضي بدعم من الطلب على الملاذ الآمن والتوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة سبتمبر/أيلول المقبل، بينما تترقب الأسواق بيانات عن الوظائف في الولايات المتحدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2463.46 دولارا للأوقية (الأونصة) -حتى كتابة هذا التقرير- وهو ما يقل بنحو 20 دولارا فقط عن ذروة قياسية سجلها يوم 17 يوليو/تموز الماضي بلغت 2483.60 دولارا.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 2507 دولارات. وارتفعت الأسعار 3.2% هذا الأسبوع.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، بحثا عن مزيد من المؤشرات على مسار السياسة النقدية.

من جهته، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول -الأربعاء الماضي- إن أسعار الفائدة قد يتم خفضها قريبا ربما في سبتمبر/أيلول المقبل إذا مضى الاقتصاد الأميركي في مساره المتوقع.

في حين قال أولى هانسن، المسؤول عن إستراتيجية السلع الأولية في ساكسو بنك، إنه من الممكن تحقيق هدف الوصول إلى مستوى 2500 دولار قريبا إذا استمر ضعف البيانات الاقتصادية.

وأضاف هانسن أن التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية وزيادة المخاوف بشأن الديون وتجدد الطلب من بنوك مركزية ومستثمرين في صناديق الاستثمار المتداولة قد تساعد أيضا في رفع الأسعار.

ويعتبر الذهب تحوطا ضد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 28.97 دولارا.

وزاد البلاتين 1.4% أيضا إلى 969.52 دولارا.

وصعد البلاديوم 0.6% إلى 910.25 دولارات.

وتتجه المعادن الثلاثة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية.