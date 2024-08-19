من السوار الحديدي إلى وجهة سياحية.. هل فكرت يوما بزيارة روسيا؟

موسكو- على عكس الصورة النمطية التي سادت لعقود، تعد روسيا واحدة من أفضل الوجهات للسياحية بكافة أنواعها وأهدافها، وهو ما تؤكده بيانات منظمة السياحة العالمية التي تشير إلى أن هذه البلاد تحتل أحد الأماكن الرائدة في مجال السياحة الدولية.

ورغم أن روسيا انفتحت على العالم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، لكنها في الوقت نفسه لم تقع تحت التأثير السلبي للعولمة واحتفظت بأصالتها وتفردها.

روسيا أكبر دولة في العالم مساحة، وتتمتع بالكثير من المعالم الطبيعية والتاريخية الفريدة التي تستحق المشاهدة، ففيها الشواطئ الرملية والبحار الدافئة والجبال العالية والتربة الصقيعية والأنهار الواسعة والصغيرة والمروج المختلفة.

كما يحتل هذا البلد، الذي يتميز بتنوع قومي وثقافي هائل، المرتبة الثالثةعالميا من حيث ثراء المعالم الثقافية والتاريخية، المترامية في كافة أنحائه، وتمنح هذه المقومات لروسيا إمكانية توفير جميع أنواع الترفيه للسائح بلا استثناء، بما في ذلك السياحة العائلية والبيئية والاستكشافية والدينية والعلاجية.

من ضمن قائمة طويلة من الميزات، تتميز روسيا بأن خيارات السياحة فيها تتوافق مع كافة الأذواق والميزانيات، فالعدد الهائل والمتنوع من الأماكن السياحية، والأسعار المناسبة بل والمنخفضة في كثير من الحالات يشكلان عامل جذب مهما لزيارة هذا البلد.

ومن أهم ميزاتها الأخرى النظام والنظافة في مختلف الأماكن، الشيء الذي يمكن ملاحظته بسهولة.

وتتيح الظروف المناخية في روسيا الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية في كافة فصول العام إلى جانب السياحة الطبية والصحية، ومجموعة كاملة من الأنشطة كالتزلج والرحلات الاستكشافية، ناهيك عن فرادة منتجعات المياه المعدنية الروسية، إذ يمكن زيارتها على مدار السنة.

وقت للزيارة

عند اختيار وقت السفر إلى روسيا، من المهم أن يأخذ السائح بعين الاعتبار أن مساحة البلاد كبيرة جدًا، بحيث توجد 4 مناطق مناخية فيها. فعلى سبيل المثال وفي الوقت الذي تهب فيه الرياح المتجمدة في سانت بطرسبرغ، يستمر موسم السباحة في منطقة جنوب روسيا الدافئ.

وإذا كنت تخطط لزيارة روسيا للمرة الأولى، ووقع اختيارك على مدن الجزء الشمالي الغربي منها والأوروبي كموسكو وسانت بطرسبرغ، فمن المفيد أن تعلم أن المناخ هنا معتدل بشكل عام، لكن أفضل وقت للزيارة هو الصيف الذي يثبت على درجات حرارة دافئة بمتوسط يتراوح بين 18 و28 درجة مئوية، ابتداء من نهاية مايو/أيار وحتى نهاية سبتمبر/أيلول.

وإذا كنت تضع روسيا على قائمتك للسفر، نقترح عليك هذه الوجهات السياحية:

موسكو

بإمكان السائح اعتبارها أفضل نقطة انطلاق لاستكشاف روسيا. مدينة تكتنفها الأساطير كالمدن وخطوط المترو السرية تحت الأرض والتي بنيت في الحرب العالمية الثانية تحسبا لاحتلال المدينة من لدن الجيش الألماني.

ويتيح المشي في مركزها وشوارعها الرئيسة الانغماس بشكل لا إرادي في تقلبات تاريخ هذه المدينة الحافل بالأحداث، والتي تظهر بشكل واضح في الساحة الحمراء والكرملين، ومسرح البولشوي والقصور القديمة مثل تساريتسينو، والمباني الشاهقة في الفترة السوفياتية مثلا "الأخوات السبع" وضريح لينين وغير ذلك.

سان بطرسبورغ

بعيدًا عن صخب موسكو، امنح لنفسك فرصة للاستمتاع بجمال وهدوء مدينة سان بطرسبورغ -العاصمة الثقافية لروسيا- وواحدة من أجمل المدن وأكثرها سحراً في العالم وهي مدينة أقرب للمتحف.

وهذه المدينة جميلة في كل شيء، من قصور القرن الـ18 إلى متحف الإرميتاج وبيترغوف ومسرح ماريانسكي وألكسندر نيفسكي لافرا وقصر بافلوفسك، وكلها تعتبر قمم الثقافة الروسية. وحتى أقصر مسافة يزورها السائح سيرا عبر أماكن سان بطرسبورغ ستبقى عالقة في ذهنه لمدة طويلة. وتشتهر بطرسبورغ بأنها توقظ موجة من الطاقة الإبداعية حتى لدى الأشخاص العاديين البعيدين عن الفن.

سيبيريا

تمثل الرحلة إلى سيبيريا فرصة لرؤية جبال الأورال والتايغا الشاسعة وبحيرة بايكال، أقدم وأعمق بحيرة مياه العذبة في العالم، فضلاً عن الشعور بالقوة الساحرة للطبيعة الشاسعة والبرية.

وتسمح لك الرحلة بفهم حياة السيبيريين وكيف يعيشون في ظروف مناخية قاسية. كما أن زيارة مدينتي توبولسك وإيركوتسك التاريخيتين تعرفك بأماكن نفي وسجن الثوريين الروس خلال الحكم القيصري.

قازان

تقع قازان على ضفاف نهر الفولغا، وقد أسسها البلغار منذ أكثر من ألف عام، وطابع المدينة إسلامي ويمزج العديد من الثقافات: فمن داخل كرملين قازان (كلمة كرملين بالروسية تعني الحصن) ويمكنك رؤية مسجد كول شريف (ثاني أكبر مسجد بأوروبا) ومن هناك يمكن التوجه مشيًا لزيارة كاتدرائية البشارة التي تقع بالقرب منه.

ويمكنك التعرف في قازان على صفحات غير معروفة من التاريخ الروسي، والتعرف على علاقات روسيا مع آسيا والعالم العربي، والانغماس في الثقافة والتقاليد الفريدة لسكان المدينة.

نيجني نوفغورود

كانت المدينة الصناعية الكبيرة مغلقة أمام الأجانب لفترة طويلة، ولم تكن ثمة طريقة لرؤية كاتدرائياتها الفريدة التي أدرجتها اليونسكو ضمن قائمة أفضل 100 منطقة جذب في العالم.

وسيكون من الجيد للزائر الذهاب إلى نيجني نوفغورود على متن سفينة سياحية من موسكو أو عبر نهر الفولغا أو بالقطار المسائي.

السياحة العلاجية

إضافة لكل ما سبق، يمكنك الذهاب للعلاج في منتجعات المياه المعدنية الشهيرة في المناطق القوقازية ومصحات ألتاي وجبال الأورال وسيبيريا الغربية ومقاطعة موسكو ووسط روسيا وشبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار وكاريليا.

وتحتوي هذه المنتجعات/المصحات على مرافق طبية حديثة وتوفر علاجًا عالي الجودة ولديها بنية تحتية متطورة. كما أن أماكن إقامة السياح تقدم جولات مع العلاج على يد أطباء ومختصين مؤهلين ومعدات طبية حديثة.

ويتفوق نظام العلاج في المصحات في روسيا على نظيراته الأجنبية، وفي كثير من الحالات من حيث التكلفة، وفي كثير من الأحيان من حيث الكفاءة. وتشتهر المنتجعات الروسية بإمكانياتها العلاجية لجميع الأمراض المعروفة تقريبا والمستوى العالي من تدريب الأطباء.

وتتمتع هذه المنتجعات بعوامل طبيعية فريدة تسمح للسياح ليس فقط بالاسترخاء في البحر، ولكن أيضًا بتحسين حالة جسمك والتعافي من عدد من الأمراض.

الجزيرة الوثائقية تتمنى لكم يوما سعيدا 📸 Anton Sokolov "بوبور" كائن غامض على أراضي منتزه نيكولا لينيفتس للفنون في منطقة كالوغا بغرب #روسيا. وصفه البعض هذا النحت الخشبي بأنه يشبه سقوط أخطبوط عملاق على الأرض أو مجموعة من آلات الساكسفون المربوطة في حلقة. pic.twitter.com/En0avfhL1y — الجزيرة الوثائقية (@AljazeeraDoc) March 6, 2022

المأكولات

تنتشر في روسيا على نطاق واسع مطاعم ومحلات منتجات الحلال، ومختلف أنواع المأكولات الروسية وغيرها من المطاعم العالمية، ومطاعم الوجبات السريعة.

وتصنف الأسعار عالميًا بين المعتدلة والمنخفضة. ويبلغ متوسط أسعار الوجبات على اختلافها من 8 إلى 15 دولارا.

التأشيرة

يمكن الحصول على تأشيرة سياحية إلى روسيا لمدة 30 يوما من السفارات والقنصليات ومراكز التأشيرات، بحيث تتم تعبئة طلب الحصول على تأشيرة ومعرفة كلفتها من خلال موقع القسم القنصلي للخارجية الروسية: https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx

ويتمتع مواطنو بعض الدول العربية بالإعفاء من التأشيرة لدخول روسيا أو بإمكانهم الحصول عليها عند الوصول إلى المطارات، وهي دول مجلس التعاون الخليجي الست: قطر والإمارات (إعفاء) والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان (تأشيرة عند الوصول).