بعد حظر تصدير الفحم إلى إسرائيل.. رئيس كولومبيا: يقتلون به أطفال غزة

أوضح رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، أمس الأحد، أن بلاده حظرت تصدير الفحم إلى إسرائيل بأنها تستخدمه لصنع قنابل تقتل به أطفال قطاع غزة، وذلك بعد إصدار بلاده قبل أيام مرسوما يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل.

جاء ذلك في منشور له على منصة إكس، أعاد من خلاله نشر خبر لإذاعة "بلو راديو كولومبيا" المحلية، تضمن صورة للمرسوم الذي يعود تاريخه إلى 14 أغسطس/آب الجاري.

قتل الأطفال

وقال بيترو، في منشوره: "بالفحم الكولومبي يصنعون القنابل لقتل أطفال فلسطين".

وذكرت الإذاعة في خبرها عبر موقعها الإلكتروني، أن الرئيس بيترو، ووزير الخارجية لويس جيلبرتو موريللو، ووزراء المالية والمناجم والتجارة، وقعوا على المرسوم الذي يحمل رقم 1047 بتاريخ 14 أغسطس/آب 2024.

وأشارت إلى أنه وفق الوثيقة الموقعة، سيتم العمل بموجب المرسوم بعد 5 أيام من نشره في الجريدة الرسمية، وتوقعت دخوله حيز التنفيذ الخميس المقبل.

ووفق الإذاعة، فإن المرسوم الذي وقعه الرئيس "يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل نتيجة حربها القاسية (على غزة) وقطع العلاقات الدبلوماسية الكولومبية معها".

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن بيترو، أن كولومبيا ستوقف صادراتها من الفحم لإسرائيل إلى أن توقف "الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

إبادة

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن بيترو، قطع العلاقات الدبلوماسية بين كولومبيا وإسرائيل، متهما حكومة رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو بارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين.

وأوقف بيترو شراء الأسلحة الإسرائيلية الصنع، ليتهمه نتنياهو بأنه "مُعاد للسامية وداعم لـ(حركة) حماس".

يشار إلى أنه وفق المجلة الأميركية للنقل، تعتمد إسرائيل على الفحم في توليد 20% من الطاقة الكهربائية.

وتعد كولومبيا أكبر مورّد للفحم إلى إسرائيل، بنسبة تفوق نصف وارداتها، وقدرت قيمة هذه الصادرات بنحو 450 مليون دولار، العام الماضي، وفقا لوكالة بلومبيرغ.