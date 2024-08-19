أكبر 7 دول منتجة ومصدرة ومستوردة للوز بالعالم

اللوز أحد أكثر المكسرات فائدة على كوكب الأرض، إن لم يكن أكثرها على الإطلاق، كما أنه من بين المكسرات الأعلى إنتاجا من بين ما يعرف بالمكسرات الشجرية، وفي هذا الموضوع نستعرض أكبر 7 دول منتجة ومصدرة ومستوردة للوز في العالم.

وبلغ إنتاج المكسرات الشجرية عالميا أكثر من 5.3 ملايين طن متري خلال موسم 2022-2023، وكان حجم إنتاج اللوز هو الأعلى بكثير في تلك الفترة؛ إذ فاق 1.4 مليون طن متري متقدما على الجوز والكاجو، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي خلال الفترة نفسها، وتجاوز حجم إنتاج كليهما مليون طن متري، وفق ما ذكرت منصة ستاتيستا للإحصاءات.

الإنتاج الأميركي

تمتلك الولايات المتحدة أكبر حصة في سوق اللوز العالمي، ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، وخدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية فإن الولايات المتحدة هي المنتج الرئيسي للوز في العالم، إذ أنتجت 1.18 مليون طن متري موسم 2023-2024 وهو ما يشكل 78% من حجم إنتاج اللوز في العالم في ذلك العام.

ومن أبرز العوامل التي تساعد الولايات المتحدة في هذا المجال:

المناخ الملائم مع التربة الخصبة.

أشعة الشمس الوفيرة.

المعدات المتطورة اللازمة لاستخدامها أثناء النمو والحصاد والمعالجة والتعبئة في البلاد ما يساعد على تعزيز إنتاج اللوز.

أكبر منتجي اللوز في العالم

وفيما يلي قائمة بأكبر 7 دول منتجة للوز في العالم موسم 2023-2024 وفق ما ذكرت خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية:

الولايات المتحدة: 1.18 مليون طن متري. دول الاتحاد الأوربي: 147.7 ألف طن متري. أستراليا: 140 ألف طن متري. تركيا: 20 ألف طن متري. تشيلي: 11.5 ألف طن متري. الصين: 5 آلاف طن متري. الهند: 4.2 آلاف طن متري.

أكبر مصدري اللوز في العالم

يقسم اللوز الذي يتم تصديره واستيراده إلى نوعين، لوز بقشرة ولوز من دون قشرة، ونقدم لكم فيما يلي قائمتين لأكبر الدول المصدرة للوز بنوعيه عام 2023 وفق إحصائيات البنك الدولي:

اللوز من دون قشرة:

الولايات المتحدة: 2.92 مليار دولار. إسبانيا: 524.1 مليون دولار. أستراليا: 323.2 مليون دولار. تركيا: 156 مليون دولار. ألمانيا: 137.1 مليون دولار. هولندا: 116.7 مليون دولار. إيطاليا: 69.4 مليون دولار.

اللوز بقشرة:

الولايات المتحدة: 1.31 مليار دولار. أستراليا: 141.6 مليون دولار. البرتغال: 42.5 مليون دولار. إسبانيا: 12.9 مليون دولار. إيطاليا: 9.3 ملايين دولار. هونغ كونغ: 6.5 ملايين دولار. الصين: 4.8 ملايين دولار.

أكبر 7 مستوردين للوز في العالم

وهذه أكبر الدول المستوردة للوز بنوعيه (بقشرة وبدون قشرة) عام 2023 وفق بيانات وإحصائيات البنك الدولي:

اللوز بقشرة:

الهند: 937.9 مليون دولار. الصين: 221.1 مليون دولار. نيجيريا: 26.5 مليون دولار. إسبانيا: 20 مليون دولار. تركيا: 17.7 مليون دولار. هونغ كونغ: 9 ملايين دولار. أوكرانيا: 7.5 ملايين دولار.

من دون قشرة:

تسيطر دول الاتحاد الأوروبي على النصيب الأكبر من حجم الاستيراد العالمي للوز بسبب الصناعات الغذائية المتطورة فيها، وإقبال السكان على استهلاك المنتجات التي يدخل اللوز في صناعتها.

ألمانيا: 462 مليون دولار. إسبانيا: 415.2 مليون دولار. إيطاليا: 304.7 ملايين دولار. فرنسا: 232.2 مليون دولار. تركيا: 229.2 مليون دولار. الصين: 202.7 مليون دولار. اليابان: 202.3 مليون دولار.

أبرز الدول العربية المصدرة للوز

الدول العربية ليست من كبار منتجي ومصدري اللوز في العالم، ومع ذلك تنتج بعض الدول العربية وتصدر كميات من اللوز (من دون قشرة) ومن أبرزها وفق إحصائيات البنك الدولي لعام 2023:

المغرب: 1.2 مليون دولار. الأردن: 1.19 مليون دولار. البحرين: 14.6 ألف دولار.

أما اللوز بقشرة فأبرز الدول العربية المصدرة عام 2023 حسب المصدر السابق هي الأردن حيث صدرت ما مقداره 418.2 ألف دولار.

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