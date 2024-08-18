الكويت تلجأ مجددا لقطع الكهرباء إثر خلل في إمدادات الغاز

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية -اليوم الأحد- قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق السكنية والصناعية والزراعية، بسبب خلل في إمدادات الوقود (الغاز).

وتعرف عمليات قطع التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال على الشبكة في الكويت "بالقطع المبرمج"، حيث يقطع التيار عن بعض المناطق بين الساعة 11 صباحًا و5 مساء وهي فترات ذروة الاستهلاك بسبب الاستخدام الكثيف لأجهزة التكييف.

ولجأت وزارة الكهرباء إلى القطع المبرمج هذا العام للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، بسبب تزايد عدد السكان والتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة وتأخر صيانة بعض المحطات الكهربائية.

مناطق القطع

وأعلنت الوزارة، اليوم، في بيانات مختلفة على موقع "إكس"، قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق السكنية المكتظة بالسكان في جليب الشيوخ وحولي والسالمية ومبارك الكبير وصباح الأحمد السكنية والعمرية والفروانية والجهراء القديمة وأبو فطيرة وغيرها.

تم إعادة التيار الكهربائي للمناطق التالية: – جليب الشيوخ

– جزء من حولي

– مبارك الكبير

– صباح الأحمد السكنيه

– العمرية #وزارة_الكهرباء_والماء — وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 🇰🇼 (@mew_kwt) August 18, 2024

وشمل القطع بعض المناطق الزراعية في الروضتين والعبدلي والوفرة ومناطق صناعية في ميناء عبد الله وصبحان وسكراب أمغرة ومنطقة الصليبية الصناعية والري والشويخ الصناعية.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي "حفاظا على استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد".

يأتي ذلك بعد يوم واحد من قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق غير السكنية بسبب ما وصفته الوزارة "بالتوقف الكلي" لوحدات معالجة الغاز من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية.

وأعلنت الوزارة أمس أن هذا التوقف أدى إلى خفض جودة الغاز المرسل من شركة البترول الوطنية إلى بعض وحدات توليد الكهرباء، إذ خفضت الوزارة الأحمال الكهربائية على تلك الوحدات حفاظا على المنظومة الكهربائية.

إعلان هام تعلن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن قطع التيار الكهربائي -خلال ساعة من الآن- عن أجزاء في بعض المناطق السكنية التالية: – – المهبولة

– الصباحية

– سعد العبدالله

– جابر العلي

– الصليبيخات وذلك حفاظاً على استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد.… — وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 🇰🇼 (@mew_kwt) August 18, 2024

خلل

وقالت الوزارة إن قطع التيار اليوم يأتي "نتيجة لما حدث أمس من خلل في إمدادات الوقود (الغاز) أدى إلى خروج عدد من وحدات توليد الكهرباء في محطتي الصبية والدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه".

وأضاف البيان "الوزارة قد تضطر آسفة إلى قطع التيار الكهربائي عن أجزاء في بعض القطع من المناطق ذات الاستخدام الكثيف للطاقة، وذلك حفاظا على استقرار المنظومة الكهربائية للبلاد".

أما شركة البترول الوطنية فرأت أن خطوط مصنع إسالة الغاز توقفت أمس بسبب انقطاع مياه البحر المخصصة للتبريد والتي يتم تزويدها من قبل الهيئة العامة للصناعة، كما تأثرت أغلب وحدات مصفاة الأحمدي.

بيان من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حول الوضع الكهربائي في البلاد#وزارة_الكهرباء_والماء pic.twitter.com/40AdTG4u1N — وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 🇰🇼 (@mew_kwt) August 18, 2024

وذكرت الشركة -في بيان- أن الهيئة العامة للصناعة تمكنت بعد ذلك من إعادة تزويد مياه البحر، وأعقب ذلك البدء باستعادة أعمال مصفاة الأحمدي وخطوط الغاز تباعا لتعود العمليات التشغيلية إلى الوضع الطبيعي.

ومع بداية الأزمة هذا الصيف، وقعت الكويت في مايو/أيار عقودا تشتري بموجبها 500 ميغاوات من الكهرباء من خلال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، تضمنت شراء 300 ميغاوات من سلطنة عمان و200 ميغاوات من قطر، خلال الفترة من أول يونيو/حزيران إلى 31 أغسطس/آب.