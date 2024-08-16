استئناف ضخ النفط من حقل الواحة الليبي إلى ميناء السدرة

أعلنت شركة الواحة الليبية للنفط اليوم الجمعة عن اكتمال أعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يربط حقل الواحة بميناء السدرة (أحد موانئ تصدير النفط الليبية وأكبرها، يبعد 180 كيلومترا شرق سرت) وعودة تدفقات الخام.

ونقلت وكالة رويترز عن بيان للشركة أنه من المتوقع أن يعود إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية خلال الساعات المقبلة.

وعلق الإنتاج في وقت سابق من هذا الأسبوع لإجراء صيانة بعد اندلاع حريق في خط الأنابيب. وتبلغ القدرة الإنتاجية لشركة الواحة نحو 300 ألف برميل يوميا يجري تصديرها عبر ميناء السدرة.

وقالت شركة الواحة للنفط إن عمليات الضخ عادت إلى طبيعتها "بعد إتمام كل أعمال الصيانة واستبدال الأنابيب وإجراء الاختبارات اللازمة لضمان سلامة عمليات الضخ عبر الأنبوب من الحقول إلى ميناء السدرة".

وقال مهندس بميناء السدرة لرويترز إن هناك ناقلة واحدة تقوم حاليا بالتحميل في الميناء بينما تنتظر أخرى لدخوله.

وشركة الواحة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، هي مشروع مشترك بين توتال إنرجيز الفرنسية وكنوكو فيلبس الأميركية وتدير 5 حقول رئيسية أبرزها حقل الواحة الذي ينتج أكثر من 100 ألف برميل من النفط يوميا، بالإضافة إلى حقول جالو والفارغ والسماح والظهرة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة نحو 300 ألف برميل يوميا، يتم تصديرها عبر ميناء السدرة.

ويشكل قطاع النفط العمود الفقري للاقتصاد الليبي، حيث يعتمد بصورة رئيسية عليه، وهذا يعني أن إيرادات ليبيا من النفط وصادراته بمثابة مصدر الثروة الرئيسي للدولة التي لديها أفضل أنواع الخام في العالم.