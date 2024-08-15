شاهد.. ارتفاع الحرارة في مصر يرفع محصول المانغو

زاد إنتاج المانغو زيادة كبيرة في مصر هذا الموسم مقارنة بالأعوام السابقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة نتيجة تغير المناخ، مع توقعات ببلوغه مستوى قياسيا وانخفاض الأسعار.

وفي الإسماعيلية (شمال شرق القاهرة) إحدى أشهر مناطق زراعة المانغو في البلاد، ينشغل العمال بجني الثمار وتعبئتها وإرسالها إلى مناطق التخزين إما لنقلها للأسواق المحلية وإما للتصدير.

على قدم وساق

وقال رمضان أحمد محمود، وهو صاحب مزرعة، إن العمل جار على قدم وساق منذ بداية الموسم وحتى الآن في ظل التوقعات بانتهائه مبكرا هذا العام لزيادة كل من الطلب والإنتاج.

وأضاف أن موسم المانغو في هذه السنة كان وفيرا بسبب العوامل الجوية، موضحا أن العمال استغلوا ذلك وعملوا بشكل جيد لجني المحصول في وقت مبكر لضمان تصديره لمختلف الأماكن أو تزويد المصانع به.

ومزارع المانغو في مصر هي من بين الأفضل في العالم، وتشكل هذه الفاكهة محصولًا إستراتيجيا للتصدير منها.

ونقلت رويترز عن المهندس الزراعي سامح حسين قوله إن الموسم الحالي شهد زراعة كميات كبرى من المانغو وأصنافا أجنبية جديدة أثبتت نجاح إنتاجها في مصر، مما أدى إلى زيادة الإنتاج وانخفاض التكاليف.

وأضاف "أصبح مناخ مصر ملائما لزراعة المانغو، فطبيعي أننا بدأنا نزرع كميات كبيرة من المانغو في مصر. وأفضلهم الأصناف الأجنبية التي أثبتت جدارة هنا في مصر".

ويمتد موسم المانغو في مصر من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول من كل عام، ومن المتوقع أن يكون إنتاج هذا العام واعدا على عكس الأعوام السابقة بسبب تحديات الطقس.

أصناف أجنبية

وقال المهندس أحمد الحجاوي إن موسم المانغو في هذا العام جيد جدا مقارنة بالسنوات السابقة، عزيا الأمر بشكل أساسي إلى درجات الحرارة.

وأضاف "محصول المانغو المصري طبعا من أحسن الأنواع على مستوى العالم، ليصبح بذلك محصولا إستراتيجيا لمصر ومطلوبا جدا في التصدير لجودته التي باتت تفوق الأنواع الهندية والأجنبية الأخرى".